La deuda externa bruta se ubicó en US$ 275.093 millones al término del primer trimestre del corriente año, por encima de los US$ 274.355 millones de igual período de 2022, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Sin embargo, este nivel de US$ 275.093 millones fue US$ 1.380 millones inferior al del cierre del último trimestre de 2022, debido a los pagos que realizó el Gobierno nacional en los primeros meses de 2023.



Sobre ese total de deuda, US$ 182.684 millones está nominada en dólares; otros US$ 52.872 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) -la unidad de cuenta que utiliza el Fondo Monetario Internacional (FMI)-; US$ 19.399 millones en yuanes y US$ 12.458 millones de compromisos contraídos en euros, entre otras monedas.



Toda esta información forma parte de la Balanza de Pagos, un informe que trimestralmente presenta el Indec y que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.



En cuanto a la Balanza de Pagos, reflejó un déficit de cuenta corriente de US$ 5.641 millones al cierre del primer trimestre del año, lo que marcó un fuerte avance respecto a los US$ 1.463 millones de enero-marzo de 2022.



El año pasado, la cuenta corriente cerró con un déficit de US$ 3.788 millones, lo que revirtió el superávit de US$ 6.708 millones del 2021.



El Indec estimó también que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior o en otra divisa que no sea el peso, ascendían a US$ 428.635 millones, de los cuales US$ 246.296 millones correspondieron a monedas y depósitos; seguidos por la Participación de capital y participaciones en fondos de inversión por Inversión de cartera, por un monto de US$ 48.713 millones; Participaciones de capital por Inversión directa, US$ 46.460 millones; y Activos de reserva, por una cifra de US$ 39.060 millones.



Mientras tanto, los pasivos externos, por su parte, totalizaron US$ 312.435 millones. Estos se explicaron principalmente por Préstamos, US$ 118.041 millones; Participaciones de capital, US$ 80.246 millones; e Instrumentos de deuda, US$ 41.403 millones, estos dos últimos de la Inversión directa.