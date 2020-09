Uno de los anuncios presidenciales que aplaude el sector agrario local fue que San Juan recibirá un Aporte No Reembolsable proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo de 7 millones de dólares para la construcción de la Planta de Procesamiento de Tomate. Se trata de un proyecto estatal que tienen unos años, y que apunta a procesar la producción de 800 hectáreas (ha) de tomate del tipo "perita" o industrial - uno de los cultivos más pujantes en la economía sanjuanina (ver recuadro)-, pero que además las autoridades consideran que traccionará al sector agricultor a ampliar las hectáreas plantadas anualmente, llegando a duplicar la superficie actual a mediano plazo. En la última temporada se plantaron 1.900 ha y para la próxima campaña estiman que superarán las 2.300 ha. En el Ministerio de Producción ya tienen el proyecto listo hace tiempo, por eso estiman que ahora que están los fondos, la licitación para la construcción de la obra se hará antes de que termine el 2020, según anticipó ayer su titular Andrés Díaz Cano. Otra novedad es que se está buscando donde relocalizar la planta, ya que el Parque Industrial de 9 de Julio que se había mencionado hace un tiempo, ha sido descartado por problemas de suelos.

La planta proyectada contempla dos líneas de fraccionado, en envases Tetra Brik y Doypack, con capacidad para procesar 800 ha de materia prima, elaborando aproximadamente unas 1.000 toneladas diarias. Marisa Fernández, directora de Industria, explicó que se buscará tecnología avanzada para instalar en la planta, y que en una primera etapa producirá pasta de tomate y tomate cubeteado. En cuanto a la generación de empleo, agregó que este establecimiento fabril demandará trabajo genuino, estimando ocupar de manera permanente 85 puestos de trabajo, los cuáles se verán fortalecidos con la incorporación temporal de al menos 50 puestos más. Al igual que sucedió con la planta de faena y frigorífico, el Estado provincial no administrará el establecimiento, sino que lo concesionará "llave en mano" a privados. Esta procesadora ya fue licitada en el 2017, pero se cayó porque la única empresa que se presentó como oferente para construirla pidió $338 millones (U$S 17,7 millones entonces, con un dólar a $19), para un presupuesto oficial de $170 millones. Hoy, los U$S 7 millones que San Juan recibirá por adherir al Programa de Fortalecimientos de Provincias II significan $556.850.000 (cotización dólar oficial ayer, a 79,55 y sin los recargos). Díaz Cano consideró ayer que la plata alcanzará, pero si no; dijo que la provincia pondrá lo que falte. En el acto del martes lo que sucedió fue la firma del convenio donde el presidente Fernández dio la anuencia para la llegada de los fondos. El paso siguiente será la firma del convenio final próximamente, entre el Gobierno provincial, el Ministerio del Interior que conduce Wado De Pedro y las autoridades del BID; para lograr el desembolso. A partir de ese momento, la provincia llamará inmediatamente a licitación.

Rentable

Entre cinco y seis pesos pagaron las fábricas al productor por kilo de tomate, según la calidad, este año, según datos del sector. Se liquidó entre julio y agosto. El año pasado el precio rondó $3,60 y $3,80.

Un cultivo estratégico



San Juan es un polo productivo tomatero por excelencia: los rendimientos por hectárea del tomate son los más importantes de la Argentina. Sin embargo, sólo entre el 60% y 70% de la producción es procesado en la provincia, principalmente en la fábrica de Arcor (ex La Campagnola), seguida por Almar y otras menores. El resto viaja a ser procesado en Mendoza. La instalación de una nueva planta será de gran beneficio para la provincia, no sólo por la creación de empleo directo e indirecto, sino también por la inducción de un gran polo industrial del tomate en la Argentina. La gestión uñaquista identificó al tomate como uno de los ejes estratégicos del desarrollo agrícola provincial, con lo cual decidió la construcción de esta planta para darle mayor valor agregado a la producción. Como hará falta más tomate ya que se procesará un alto porcentaje acá, y también va a seguir haciendo falta más para abastecer a Mendoza, el Gobierno prepara los polos productivos de 25 de Mayo y de Sarmiento, para entregarles tierras a los productores y que las aprovechen con este tipo de cultivos.