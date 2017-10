Postal. Por las bajas temperaturas registradas, incluso hubo caída de nieve en zonas vitivinícolas de San Rafael y Malargüe en la vecina provincia.

La helada tardía parcial, la primera de la temporada, que se registró en la madrugada de ayer, generó preocupación en el sector agrícola local por el temor a que se hubieran registrado daños en cultivos, pero las primeras estimaciones públicas y privadas indican que habría sido "leve". Distinta es la situación en Mendoza, donde sectores de Lavalle, Luján de Cuyo, San Carlos y Tunuyán habrían sido afectados por el fenómeno climático, inusual para esta época del año, y que habría tocado zonas vitivinícolas de uvas premium. En el caso de San Juan, Ariel Lucero, secretario de Agricultura, explicó que según una primera evaluación el daño fue "leve" y que el fenómeno fue de corta duración. Lo mismo opinó el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. De todos modos, harán un relevamiento para identificar posibles zonas afectadas. Arturo Pechuán, del INTA Pocito, sostuvo que no habían recibido denuncias y evaluó que como el fenómeno había sido muy corto no se habrían producidos efectos dañinos en los cultivos. Algunos productores vitícolas de Sarmiento temen haber sido perjudicados, pero habrá que esperar algunos días para ver el daño en las plantas.



En el caso de Mendoza, el fenómeno fue más fuerte incluso con nevadas en San Rafael y Malargüe. También se registraron temperaturas bajo cero en localidades como Pareditas, El Peral y Tunuyán, lo que llevó a los productores a emprender acciones para evitar el efecto del frío en los cultivos, según informó la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas.



Gabriel Rizzato, responsable de esa dirección en la zona del Valle de Uco, dio a conocer que el estado fenológico de los cultivos en frutales tendría una tolerancia de -1,5º C antes de registrarse daños, y en la vid sería de -1,2º C. Y que en el caso de haberse registrado daño, comenzaría a observarse dentro de unos días a medida de que vaya ascendiendo la temperatura.



Gabriela Lizana, titular de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, dijo que el frío afectó zonas vitivinícolas de Luján y Lavalle en la vecina provincia.