La actividad industrial bajó en febrero 1,4% en relación a igual mes del año pasado, y 1,3% en comparación a enero, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el sector de la construcción presentó en febrero una baja del 6,3% interanual y del 2,7% en relación al primer mes del año.



De esta manera, en el primer bimestre del año, la industria acumuló un crecimiento del 2,5% y la construcción una merma del 1,9%, informó el Indec.



Durante febrero, ocho de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.



En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron caídas en “Alimentos y bebidas”, 6,2%; “Sustancias y productos químicos”, 6,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 4,8%; “Maquinaria y equipo”, 1,8%; “Productos de caucho y plástico”, 1,4%; “Productos de tabaco”,8,7%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 0,5%; y “Productos textiles”, 0,2%.



Por su parte, registraron subas los rubros “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 22,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 8,5%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,8%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 5,5%; “Productos minerales no metálicos”, 2,9%; “Productos de metal”, 3,6%; “Industrias metálicas básicas”, 0,7%; y “Otro equipo de transporte”, 8,4%.



A pesar de este magro resultado, el 27,4% de los empresarios consultados por el Indec aseguraron que la demanda interna crecerá hasta mayo inclusive, contra un 26,8% que considera que disminuirá, y un 45,8% que no advierte mayores variantes.



Sin embargo, en el caso de las exportaciones el 24,1 % de los consultados anticipa que disminuirán hasta mayo inclusive, contra un 18,3% que consideran que aumentaran, mientras que el restante 57,6% no anticipó cambios.



En este marco, el 25,2 de los consultados consideró que la utilización de la capacidad instalada en sus plantas crecerá frente a un 19,9% que previó un descenso, y un 54,9% que no consideró que haya variantes.



En el sector de la construcción se registraron subas de 16,2% en el “resto de los insumos” que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción; 11,2% en mosaicos graníticos y calcáreos; 7 % en hierro redondo y aceros para la construcción; 4,2% en hormigón elaborado y 2,2% en asfalto.



Por otro lado, se observaron bajas de 28,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 23,1% en artículos sanitarios de cerámica; 19 % en ladrillos huecos; 18,3% en pinturas para construcción; 16,2% en yeso; 12,5% en cales; 7,5% en placas de yeso y 4,5% en cemento portland.



En cuanto a las expectativas, entre los empresarios que se dedican mayormente a realizar obra privada el 27% cree que disminuirá la actividad hasta mayo inclusive, frente a un 18,3% que anticipó un crecimiento, mientras que el restante 61% no previó mayores cambios.



En tanto, entre las empresas que se dedican mayormente a realizar obra pública, el 29,6% anticipó un crecimiento de la actividad, contra un 16,3% que previó una disminución, mientras que el 54,1% restante no anticipó cambios.