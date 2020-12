El índice de precios al consumidor (IPC) registró en noviembre un incremento del 3,2%, con lo que mostró una desaceleración respecto a la suba de 3,8% verificada en octubre, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En el undécimo mes del año, el rubro “Recreación y cultura” fue el que mostró el mayor incremento, con un avance de 5,1%, debido a la mayor apertura de actividades recreativas presenciales en gimnasios y alquiler de canchas para distintos deportes.



No obstante, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 2,7%, fue la que tuvo mayor incidencia en todas las regiones.



En este último segmento se destacaron las subas en los precios de Carnes y derivados; Frutas; y Aceites, grasas y manteca.



Por el contrario, el ítem Verduras marcó resultados negativos respecto al mes previo en el Gran Buenos Aires y las regiones Noroeste y Cuyo.



Las divisiones Educación, con una suba del 0,4%; y Comunicación, con una merma del 0,6%; fueron las que registraron menores variaciones de precios con relación a octubre, en particular por el comportamiento estable de los servicios de enseñanza y los de telefonía, respectivamente.



El Indec destacó que por los factores mencionados, los Bienes mostraron un alza superior a la del Nivel general en noviembre, 3,4%; mientras que el incremento en Servicios, con el 2,6%, se ubicó por debajo.



Estos factores también incidieron en la dinámica diferencial observada en la categoría IPC Núcleo, que mostró una variación del 3,9%, superior a las registradas en las categorías Estacionales 2 % y Regulados 1,2%.



En este marco, los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subieron 4,2%, con lo que una pareja con dos hijos de seis y ocho años necesito percibir ingresos por al menos $ 21,573,17 para no caer en situación de indigencia.



Por su parte, la Canasta Básica Total aumentó 3,7%, por lo que el mismo grupo familiar necesito ingreso por $51.775,61 para no perforar el umbral de la pobreza.



Desde el Ministerio de Economía resaltaron que la inflación de noviembre -de 3,2%- también fue menor que la registrada en igual mes de 2019, de 4,3%.



De esta forma, en términos interanuales, el IPC se desaceleró hasta 35,8% interanual, cuando en el mismo mes del año pasado la inflación interanual alcanzaba el 52,1%



En base a estos números, cuando resta un mes de cerrar el año, la inflación acumulada punta a punta es de 30,9%, 17,4 puntos porcentuales menos que en igual período de 2019.