El índice de precios al consumidor (IPC) registró en septiembre un incremento del 2,8%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La suba de septiembre fue impulsada por el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumentó promedio del 3% y, en particular, por las divisiones Prendas de vestir y calzados, con un avance de 5,8%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un aumento de 4,3%.



Con este resultado, en los primeros nueve meses de 2020, la inflación minorista alcanzó al 22,3% y en los últimos 12 meses el 36,6% informó el organismo.



En el noveno mes del corriente año, el aumento de 3% en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que tuvo mayor incidencia en el Nivel general y en todas las regiones del país, explicó el organismo.



En ese marco se destacaron las subas en Frutas, Verduras, tubérculos y legumbres y Carnes y derivados, que fueron parcialmente compensadas con aumentos menores -e incluso algunas bajas- en Productos lácteos, Aceites, grasas y manteca, y Bebidas no alcohólicas.



En tanto, los menores incrementos se observaron en las divisiones Educación, con el 0,3%; y Comunicación 0,1%, principalmente por la falta de actividad en los servicios educativos, en el primer caso, y el congelamiento de las tarifas de telefonía e internet, en el segundo.