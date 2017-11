Los precios de octubre en San Juan aumentaron 1,68%, es decir, 0,18 % más que lo que relevó Indec a nivel país del 1,5%. Pero a la vez, se ubicaron levemente por debajo del 1,7% que se registró en la región de Cuyo. Si bien la inflación el mes pasado fue la más alta de los últimos 5 meses (ver infografía), en la Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg) aseguran que no se producirán sobresaltos para lo que resta del año. La consultora que mide todos los meses la inflación sanjuanina responsabilizó por la aceleración de octubre a los aumentos de algunos alimentos de peso en la canasta familiar tales como papas, café, yerba y fideos. Pero a su vez, el equilibrio vino con el descenso de otros productos como el pan, dulces, sal y hasta bebidas alcohólicas que también componen la medición. Así, en los 10 meses que han transcurrido del 2017 se acumula una inflación en la provincia del 18,61%, es decir, 0,79% menos que la relevada por Indec a nivel nacional.

En Fundeg anticipan que para noviembre no se esperan grandes modificaciones en los niveles inflacionarios porque es un mes donde los precios no suben mucho. Y que en diciembre, por las fiestas navideñas; habrá saltos en algunos precios de alimentos pero también bajas en otros, que permitirán nivelar en un promedio. En cuanto a los servicios, informaron que no se sumarán los nuevos aumentos de gas y luz, porque estos impactarán recién para el 2018. Con lo cual, el balance que hace la consultora es que se viene un fin de año sin sobresaltos en materia inflacionaria. "De acuerdo al acumulado que tenemos hasta octubre, va a terminar el año en alrededor del 22 o 23 por ciento de inflación, es decir, lo que venimos indicando desde principios de año", estimó Eduardo Coria Lahoz, presidente de Fundeg. Agregó que ese nivel significará una rebaja del 50% en la inflación provincial de un año a otro, teniendo en cuenta que el 2016 terminó con un alza del 41,6%. En la consultora interpretan que esa desaceleración ya la empezaron a notar algunos trabajadores en los meses de marzo, abril y mayo, cuando recibieron aumentos y notaron que la inflación no creció por encima. Esa mejora en el poder adquisitivo se trasladó al consumo, lo que se nota con una mayor afluencia de publico a los shopppings sanjuaninos durante el fin de semana, y con alguna que otra construcción, refacción o pintura que se advierte en las calles.



Con la medición de precios obtenida en octubre, la inflación acumulada en los últimos 12 meses, según los datos de la consultora sanjuanina fue del 24,7%, mientras que la nacional, según Indec fue del 22,6%.



- En la Nación



El Indec informó el martes pasado que la inflación de octubre se ubicó en 1,5%. De esa forma el acumulado del año se colocó en 19,4%, lejos del 17% previsto por el Banco Central y acercándose a los pronósticos privados, que esperan que el año termine entre 22% y 24%. Comunicación, bebidas alcohólicas y tabaco, e indumentaria, los que más subieron.



- Canasta Alimentaria



Para no ser pobre, una familia tipo debió contar con $16.194 el mes pasado para comprar los alimentos y servicios de la Canasta Básica Alimentaria calculada por la Fundeg. Ese grupo de productos aumentó 1,76% por encima del mes anterior debido a los incrementos de algunos alimentos de gran peso.



- Línea de Indigencia



La Canasta Básica que sólo contiene alimentos, para una familia tipo, costó $7.097 en octubre, contra los $6.963 calculados en el mes anterior. Pasó a ser indigente el grupo familiar de dos adultos y dos menores que no contó con ese importe. Se relevan 30 precios de alimentos durante la 2´ y 4´ semana del mes.





Análisis

La economía debe crecer 3% durante 10 o 15 años

Eduardo Coria Lahoz, Presidente Fundeg

Junto con la inflación que cerrará el año en 22 o 23 por ciento en San Juan, también se nota un aumento del consumo y de la actividad económica. Hay índices que respaldan eso como es el aumento de la venta de autos usados del 60% comparado con el 2016, el aumento de maquinaria agrícola del 41% y los récord de asfalto, de cemento y otros. Para este último trimestre se espera que la actividad económica crezca un 5 o 6%, lo cual va a promediar el año con un crecimiento que estará arriba del 3%. Lo ideal es que la economía crezca un 2 o 3% todos los años, y se mantenga durante 10 o 15 años, como ocurre en Chile. Eso dependerá de la ansiedad que tenga el gobierno de Macri. Si quiere acelerar la economía para que crezca un 5, un 6 o un 10 por ciento, se va a equivocar porque automáticamente se acumula stock y luego viene la recesión, es contraproducente. Hoy la economía está creciendo fuerte traccionada por la obra publica, y las medidas que está tomando el gobierno tienden a dinamizar la inversión privada. Cuando crezca la inversión privada el Estado se debe retirar de la infraestructura para lograr un crecimiento genuino de la economía.