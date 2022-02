El Índice de Precios al Consumidor de enero registró un incremento de 3,9% impulsada por rubros como comunicación, restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que la inflación nucleo cayó y se ubicó en el 3,3%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



Comunicaciones lideró la inflación del mes con una suba de 7,5% mensual (1,8% diciembre) por aumentos en servicios de telefonía e internet.



Los precios también fueron impulsados por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que en enero aumentó 4,9% mensual (4,3% diciembre), con subas en Verduras y Frutas, pero con estabilidad de Carnes y derivados.



También tuvieron peso en el mes restaurantes y hoteles que se incrementó 5,7% mensual (frente a 5,9% diciembre) por aumentos en Servicios de hotelería por las vacaciones de verano, mientras que recreación y cultura continúa alto por cuestiones estacionales (4,2% frente a 4,0% diciembre).



Además, se destacó el aumento de Salud (4,1% mensual vs. 0,5% diciembre) por subas autorizadas en prepagas.



Por su parte, el IPC Núcleo registró un alza mensual de 3,3%, mientas que por cuarto mes consecutivo se reduce la inflación interanual, alcanzando en enero 50,7% respecto al 50,9% de diciembre 2021.



Tras darse a conocer las cifras de enero, el Ministerio de Economía destacó que este comportamiento de los precios respondió principalmente a la estabilidad de Carnes y derivados tras los aumentos de diciembre, junto con la desaceleración de la inflación de otros rubros.



Se destaca la menor suba de prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,4% mensual (4,8% diciembre) tras registrar aumentos superiores al 4% durante los últimos 4 meses.



También redujeron su tasa de inflación respecto a diciembre los rubros de transporte (2,8% mensual frente a 4,9% diciembre) y bebidas alcohólicas y tabaco (1,8% mensual frente a 5,4% diciembre). Por último, se destaca la estabilidad de educación (0,8% frente a 1,0% diciembre)



Los Estacionales aumentaron 9,0% mensual (3,7% diciembre) con subas significativas en verduras, frutas y servicios de hotelería por las vacaciones de verano mientras que los Regulados se incrementaron 2,8% mensual (1,7% diciembre) impulsados por subas en Prepagas y Servicios de telefonía e internet a nivel nacional, y aumentos en Electricidad, Agua y Transporte en el interior del país.