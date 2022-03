El índice de precios al consumidor registró un incremento de 4,7 % en febrero pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, la inflación minorista acumuló una suba del 8,8 % en el primer bimestre del año y del 52,8% en los últimos doce meses.



La suba de 4,7% registrada en febrero fue 8 décimas mayor al 3,9% de enero pasado.



Luego de que el Indec diera a conocer el informe, desde el Ministerio de Economía señalaron que la suba se dio "en el marco del incremento de los precios a nivel global afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania".



“El indicador se vio afectado por el impacto de la suba de precios internacionales de los principales commodities, debido a la sequía y al conflicto en Ucrania”, afirmaron en la cartera que conduce Martín Guzmán.



La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la de mayor aumento del mes a nivel nacional, con un incremento de 7,5%, con lo que este rubro aportó más de 2 puntos porcentuales a la suba del Nivel general.



A esto se sumo el ítem Transporte, con un aumento de 4,9%, impulsado principalmente por la suba del 9% de los combustibles; y en tercer lugar se ubicó Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 4,4%.



De esta manera, la denominada inflación núcleo fue la que más aumento en febrero, con un avance de 4,5% contra el 3,3% de enero pasado, en especial por los alimentos



En febrero también los productos Estacionales siguieron marcando alzas, al registrar un incremento de 8,4% contra el 9% de enero, por las subas de precios en verduras y frutas



En tanto, los precios Regulados aumentaron 3,1% mensual por las subas autorizadas en combustibles, servicios de transporte público, electricidad, educación en el interior del país y cigarrillos durante la última parte del mes.



Esta mañana, al encabezar el acto de inauguración de la renovada estación Tortuguitas de la línea del ferrocarril Belgrano Norte, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el presidente Alberto Fernández se mostró optimista respecto de la posibilidad de que esta semana el país pueda "poner en orden el tema de la tremenda deuda" contraída con el FMI en 2018 y anticipó que el "viernes empieza la guerra contra la inflación".



En lo que respecta a la deuda con el FMI, probablemente el jueves el Senado sesionará para dar media sanción al programa de refinanciamiento con el organismo multilateral,



En lo que respecta al tema precios, el objetivo de las autoridades es anunciar el próximo viernes un paquete de medidas para contener la inflación.



En lo que respecta al informe del Indec, la región que marcó la mayor suba en los precios en febrero fue Cuyo, con un incremento de 5,4%.



Por encima del promedio general de 4,7% también se ubicaron la Patagonia (4,8%), el NEA (4,9%) y el NOA (5%).



El Gran Buenos Aires -que comprende a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense- se ubicó una décima por debajo del promedio, con un incremento de 4,6%, mientras que la región Pampeana replicó la medición general, con un avance de 4,7% respecto al mes previo.



En febrero, redujeron su tasa de aumento respecto al mes de enero los rubros Restaurantes y hoteles (4,3% vs. 5,7% enero), con menor incremento en el segmento de hotelería tras la temporada de verano, y Salud (3,6% vs. 4,1% enero), tras la suba de prepagas del primer mes del año.



En tanto, las menores subas de enero se registraron en Recreación y cultura, con el 2,3% frente al 4,2% enero, luego de los aumentos estacionales por la temporada de verano; y Comunicaciones, con el 1,5% contra el 7,5% previo.