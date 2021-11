Arranca un viernes negro en las bolsas. Una nueva variante de coronavirus genera temor en los mercados que inician la última jornada de la semana con una fuerte presión bajista.

Tanto las acciones a nivel global como los precios del petróleo se desplomaron después de que Sudáfrica alertara sobre una cepa de coronavirus de rápida propagación. La noticia desató preocupación por la posibilidad de restricciones de viaje u otras medidas que podrían limitar la actividad económica.

EL MIEDO AL CORONAVIRUS VUELVE A AGITAR LOS MERCADOS

Al comienzo del viernes, la preocupación se centra en que la variante, denominada B. 1.1.529, pueda retrasar meses de esfuerzo para reactivar la economía mundial y salvar vidas.

El gobierno de Sudáfrica dijo que estaba considerando restricciones de salud pública para contener la variante.

Los científicos dicen que la cepa tiene una gran cantidad de mutaciones que pueden hacerla más transmisible y permitirle evadir algunas de las respuestas inmunes desencadenadas por infecciones o vacunas previas.

CAÍDAS EN WALL STREET Y LAS BOLSAS DE EUROPA

Así, tanto el Dow Jones, el S&P500 como el Nasdaq muestran una apertura bajista muy pronunciada. El Dow Jones cae 1,9%, mientras que el S&P500 retrocede 1,35%.

Por su parte, el tecnológico Nasdaq también opera en negativo con una caída del 0,5%. Con la caída actual, el Dow Jones muestra su mayor baja diaria desde julio pasado.

En Europa, las acciones muestran una fuerte caída con retrocesos mayores al 3%. El Stoxx600 pierde 3,5%, mientras que las bolsas de Madrid, de Francia y de Italia caen entre 4%, 3,7% y 3,3% respectivamente.

El DAX alemán pierde 3%, similar a la caída del FTSE de Londres que cae 2,95%.

EL PETRÓLEO REGISTRA SU MAYOR RETROCESO EN MESES

En la misma línea, tanto el petróleo Brent como el WTI operan con una fuerte caída al comienzo del viernes.

El crudo Brent cae un 5,8% a menos de u$s 77 el barril, operando con su mayor pérdida diaria desde julio debido a preocupaciones de que los posibles límites de movimiento podrían reducir la demanda de combustibles para el transporte.

Con la misma dinámica, el WTI cae 6,5% y evidencia su mayor retroceso diario desde julio, cotizando en u$s 72,75.

BONOS Y ORO, ACTIVOS DE REFUGIO

En un escenario de cautela, los inversores buscaron activos de refugio, provocando que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caigan a niveles de 1,52% desde el 1,644% que operaban el miércoles, antes del feriado por el Día de Acción de Gracias.

A su vez, y en línea con la búsqueda de cobertura, el mercado encuentra en el oro cierto grado de refugio, lo cual empuja al metal a subir a u$s 1809, ganando 1,1% en la apertura del viernes.

CÓMO SIGUE LA SUTUACIÓN POR LA NUEVA VARIANTE DE CORONAVIRUS

La Organización Mundial de la Salud se reunirá hoy viernes para abordar la aparición de la variante B.1.1.529, que según científicos sudafricanos contiene más de 30 mutaciones. Esto es significativamente más que la variante Delta, en sí misma altamente contagiosa.

Muchas de estas mutaciones están relacionadas con una mayor resistencia a los anticuerpos y podrían afectar el comportamiento de la variante con respecto a las vacunas, los tratamientos y la transmisibilidad, han dicho funcionarios de salud, aunque la OMS ha dicho que se necesitan más investigaciones para comprender mejor las implicaciones.

Geoffrey Yu, estratega senior de mercado de BNY Mellon, dijo a la cadena CNBC que parte del mercado podrían creer que la noticia de esta nueva variante le daría a la Reserva Federal una razón para detenerse en su normalización de la política monetaria, aunque no necesariamente estaba de acuerdo con ese punto de vista.

Yu dijo que "el reciente resurgimiento de casos de Covid en Europa, incluso antes de que surgiera la noticia de esta última variante, mostró que todavía vamos a estar lidiando con el COVID durante algún tiempo, y habrá rondas de aversiones al riesgo que afectarán a los mercados, debido a las preocupaciones sobre la pandemia".

Por su parte, Emmanuel Cau, jefe de estrategia de acciones europeas de Barclays, dijo que con muchos mercados de valores importantes en o cerca de máximos históricos, un retroceso parece "lógico".

"Hemos recomendado una asignación al sector más fuerte y coberturas a la baja en estos niveles, pero creemos que el crecimiento resistente y los bancos centrales pacientes deberían continuar proporcionando un colchón en un horizonte a mediano plazo, mientras que los inversores tienen polvo seco para comprar caídas", dijo Cau en un correo electrónico el viernes.

"Lo que es clave es averiguar si las vacunas actuales siguen siendo eficaces contra las variantes o no. La incertidumbre de Covid podría obligar a los bancos centrales a pecar de cautelosos", alertó.

ARGENTINA SE ACOPLA A LA BAJA

Las acciones y bonos argentinos amplían la caída y de esta manera se contagian de la volatilidad global.

Todos los bonos argentinos abren a la baja el viernes. La parte mas corta de la curva cae 1% en el Global 2029 y 0,8% en el Global 2030. Por su parte, en el Global 2035 retrocede 1,9% mientras que el Global 2038 pierde 0,83%.

En el tramo más largo, los bonos caen 1,1% para el Global 2041 y 0,95% que pierde el Global 2046

Con la caída actual de los bonos, el riesgo país sube y se ubica cerca de los 1900 puntos. El indicador que mide JP Morgan se ubica en 1886 puntos básicos, y de esta manera avanza 800 puntos (75%) desde el canje de deuda llevado a cabo con acreedores externos en septiembre de 2020, cuando el Gobierno reestructuró u$s 65.000 millones con acreedores privados

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcan que la deuda argentina no solo sufre la falta de definiciones propias, sino también un clima desafiante a nivel internacional.

"Vamos de a poco entrando a un mundo de tasas más altas y el universo de deuda emergente se ve perjudicado. Los países con desequilibrios en lo monetario y dificultades en las balanzas de pagos son los que peor caen parados. No sorprende que Argentina, dentro de este grupo, sea el mas perjudicado. Lejos quedó el rally en los precios pre PASO con títulos que aun con el escenario electoral definido no levantan cabeza y se ubican hoy en niveles mínimos. La consecuencia la vemos con un riesgo país en máximos post restructuración y un spread con respecto a LATAM ampliándose por encima de los 1.430 puntos", dijeron.

Por su parte, desde Argenfunds remarcan que los bonos en dólares vuelven a mostrarse en baja, en un contexto de elevada incertidumbre acerca de cuándo se presentará en el Congreso el programa plurianual para avanzar en las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda con el organismo.

Desde Argenfunds agregan también que además existe la preocupación sobre el desarrollo de la economía doméstica, y los rebrotes de Covid-19 en Europa, sumado a esto una potencial suba de tasas por parte de la Fed y el fortalecimiento del dólar a nivel global que en parte debilita a las monedas emergentes.

"Los precios de los soberanos siguen muy deprimidos, con paridades en torno a los u$s 33 por cada 100 nominales (en promedio), en el caso de los emitidos bajo ley extranjera, y en u$s 31,3 en promedio los emitidos bajo ley argentina. Las tasas de rendimiento se encuentran en el orden de 19,9% en promedio los bonos bajo ley internacional y en 21,7% los de ley local. De no darse un acuerdo pronto con el FMI, a los bonos les costará recuperar mucho los precios de la reestructuración de deuda de 2020", alertaron desde Argenfunds.

Las acciones argentinas en Wall Street se desploman hasta 9,1% como en el caso de Despegar. Por su parte, Vista Oil, Tenaris, TGS, Ternium e YPF retroceden entre 6,7% y 4,9%.

Las acciones del sector financiero retroceden 2% en promedio. Banco Macro es la que más cae, perdiendo 3,9%, seguida por Grupo Supervielle que cae 2,6%, Grupo Financiero Galicia cae 2,4% y BBVA opera con una baja de 1,3%