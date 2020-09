La petrolera Shell prevé suprimir a nivel global entre 7.000 y 9.000 puestos de trabajo, debido a la caída de la demanda de crudo en el marco de la pandemia de coronavirus.



Como parte de sus nuevas medidas, la compañía anunció hoy en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres que espera reducir sus costos operativos anuales entre US$ 2.000 millones y US$ 2.500 millones para 2022.



"Se espera una reducción de empleos para finales de 2022 de entre 7.000 y 9.000 puestos, incluidos unos 1.500 que acordaron un retiro voluntaria este año", indicó el comunicado, según la agencia EFE.



La empresa precisó que estos recortes forman parte de un amplio programa de reducción de costos debido a que la caída de la demanda, provocada en mayor medida por la merma en el transporte aéreo a raíz de la pandemia, provocó el desplome de los precios del petróleo en los últimos meses.



No obstante, Shell no indicó qué países o áreas resultarán afectadas por la supresión de estos puestos de trabajo.



"Estas son las medidas adecuadas para asegurar el futuro de la compañía", justificó en la nota Ben van Beurden, consejero delegado de la petrolera.



"Tenemos que actuar rápidamente y de manera decisiva y adoptar decisiones financieras muy duras para asegurar que nos mantenemos como (una compañía) resistente", añadió Van Beurden, quien definió al programa de recortes como "un proceso extremadamente duro".



Shell, que en los últimos meses registró un fuerte descenso de sus ingresos a causa de la pandemia, emplea a alrededor de 83.000 personas a nivel global.



Fuente: Télam