Este año la falta de frío ha demorado las tareas de la poda que recién está arrancando en los viñedos sanjuaninos. De acuerdo a datos de entidades viñateras, esta labor tiene hasta tres semanas de retraso debido a que las heladas se hicieron esperar. Eso implica que el periodo para completar la tarea será más corto y se necesitará más gente para realizarla, algo que preocupa a los productores por la escasez de mano de obra calificada y porque podría elevar los costos laborales que de por sí ya están altos. Para esta tarea se arrancó pagando este año un 50% más que lo que se pagó el año pasado, y un podador puede obtener $2.000 diarios. Esta actividad es muy importante para la provincia porque para podar y atar todos los viñedos se estima que hacen falta unos 30.000 trabajadores. Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, dijo que todo el sector está atrasado por la falta de frío, y que el fuerte comenzará recién en junio. "Hay zonas como El Mogote, en Chimbas, donde los parrales todavía están con mucha hoja y verdes", dijo. Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola, coincidió en el atraso de la tarea, porque las heladas recién aparecieron el último fin de semana y las hojas de los viñedos aún no se cayeron. En esa entidad señalaron zonas como Media Agua, Zonda y Ullum que son las que recién están empezando a podar, "pero todo lo que es 25 de Mayo, Caucete, San Martín, Angaco, Pocito, Albardón y Santa Lucía, todavía están con muchas hojas", dijo Martín. En cuanto a la mano de obra, no hay un número homogéneo, y varía según las entidades, pero se puede decir que al menos se ocuparán unos 30.000 trabajadores durante los meses invernales. Por ejemplo, en la Mesa Vitivinícola calculan que en la temporada se ocupará esa cifra para todo San Juan, y se sumarán otros 15.000 para la "atada" de los sarmientos del viñedo. En ese punto todos coinciden que no son los mismos los que podan y atan, y que esta última tarea recae principalmente en mujeres. Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros, calculó que son 20.000 para la poda y se sumarán otros 10.000 para la atada. Ángel Leotta, desde la Cámara Vitivinícola, estimó que se necesitan entre 12.000 y 14.000 personas "para podar las 45 mil hectáreas que tiene San Juan". En lo que sí están todos de acuerdo es que cuando empiece el fuerte de la tarea comenzará a escasear personal. Incluso hay temor por el impacto que pueda ocasionar la pandemia. "Todo el sector está preocupado por el tema del coronavirus y que se extiendan los contagios, lo que repercutiría en esta labor, donde necesitamos trabajadores temporales y en un lapso corto de tiempo. Además, sabemos que normalmente siempre faltan", indicó Martín. Podar el viñedo es la tarea más importante para el sector, y se necesita mano de obra calificada porque si se cortan yemas de más incide después en una menor producción. Ramos dijo que este año los encargados de poda deberán estar muy atentos vigilando a los podadores, porque saben que muchos, tentados por la paga, se ofrecen como capacitados, sin serlo. En cuanto al costo, el incremento del 50% responde al incremento salarial que logró este año el sector de obrero de viña. "En muchos casos la poda es realizada por el personal de cada empresa y le pagan de acuerdo a la escala de sueldo vigente", indicó Emilio Ozan, desde FOEVA.

Trabajo rural: cobro por transferencia bancaria



El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), recomienda a los trabajadores rurales beneficiarios de la Prestación por Desempleo que soliciten cobrar por CBU, ya que así podrán acceder al beneficio que les corresponde por ley, de acuerdo a sus períodos trabajados, sin necesidad de presentarse cada mes en la ventanilla de entidad bancaria que les corresponda."El Renatre pondrá todos sus esfuerzo para que las prestaciones lleguen a los beneficiarios que están atravesando una situación delicada. Se hace un seguimiento telefónico y se ponen a todas las Bocas de Entrega y Recepción a disposición", informó el organismo que preside José Voytenco. Informó que además se incorporó una línea de Whatsapp (911 2279-0400) a la cual se le puede consultar sobre el estado de su prestación y la fecha de cobro las 24 horas del día, para saber si tiene cuotas para cobrar y en qué fecha acercarse al banco. La transferencia por CBU le evita al beneficiario las conglomeraciones en el marco de la pandemia, además de ser un método de cobro más cómodo y rápido. A su vez, el Renatre informa que el cobro por ventanilla cesará en los próximos meses, salvo en los casos excepcionales que lo requieran, quedando como único método de cobro la transferencia bancaria. El trabajador que se encuentre cobrando por ventanilla puede cambiar a cobrar por CBU presentando una nota firmada por él, en la que solicita el cambio de modalidad de cobro, en la Delegación que le corresponda. En ella se debe especificar el número de CBU de la cuenta, de la que debe ser titular, acompañado de constancia del banco. Recordaron además a todos los trabajadores rurales beneficiarios de la prestación por desempleo que en estos tiempos de pandemia es muy conveniente cobrar su fondo por CBU. Quien no tenga cuenta bancaria, la puede tramitar en cualquier banco; es una cuenta gratuita tan solo con su DNI, llamada Cuenta Gratuita Universal. Le darán una tarjeta de débito para retirar los pagos desde cualquier cajero automático.

------ Destacado Inicio ------

En unos meses ya no se podrá cobrar el beneficio por desempleo por ventanilla de bancos.

------ Destacado Fin ------

Destacado:En el INTA

Rodrigo Espíndola, especialista del INTA, dijo que la poda del viñedo implica una menor bajada de savia y menor acumulación de reservas, y de no realizarse pronto, implicará tal vez un futuro problema en la brotación, "pero en general, no tiene mayores consecuencias". Agregó que además de falta de frío otra causa de que aún estén con las hojas verdes es consecuencia de riegos tardíos. "Si se continúa regando en el ciclo hace que la entrada en el periodo de caída de hojas se demore", dijo. Agregó que se puede arrancar en sectores donde la madera ya esté madura.