La cosecha de uva en San Juan ya finalizó y los números que dio a conocer el Instituto Nacional de Vitivinicultura dan cuenta de una caída histórica, a causa de la sequía principalmente. Con un volumen recolectado de 478 millones de kilos -un 25% menos que 2019 contando pasas, uvas en fresco y bodega-, esta campaña es la peor en 24 años. Hay que remontarse a 1996 para hallar una cifra parecida, cuando se lograron 473 millones de kilos de uva. De todos modos la cosecha sanjuanina más baja fue en 1956, con 412 millones de kilos de uva, con otra tecnología y superficie.



A nivel nacional los números también reflejan una merma interesante, aunque aún pueden variar algo las cifras (en Mendoza algunas zonas todavía están cosechando): se han cosechado 1.978 millones de kilos de uva (ver infografia), frente a los 2.520 millones del año pasado. Pero estiman que se va a cosechar un volumen tal que la merma final será de un 18% a 20% respecto al 2019. De concretarse, significará que Argentina perderá 400 millones de kilos de uva este año.



Los números que se van conociendo reflejan también que las estimaciones que hizo el INV fallaron: a nivel nacional se calculó que iba a haber una merma de entre el 6% y el 15%. Los datos de cosecha son clave para un mercado de expectativas como es el vitivinícola, ya que si hay un menor volumen de materia prima para elaborar vinos y mostos, el precio al productor se tonifica. Hay molestias por este error en el mercado. Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros, dijo que ‘le ha escapado bastante el INV’’ y se quejó‘’o de que además el organismo no corrió la fecha de liberación de vinos, causando que estén paradas las ventas de vino y no suba el precio. Eduardo Garces, desde la Federación de Viñateros, aconseja no vender a precios bajos, mientras que algunas cámaras vitivinícolas cuestionaron a Bodegas de Argentina por el pedido de medidas que los desfavorecen.

EXPECTATIVAS DE COMERCIALIZACION



El mercado tiene expectativas de que este año faltará vino y mosto, y por lo tanto, los precios tenderán a subir. El año pasado se hicieron 160 mil toneladas (t) de mosto, de las cuales 140 mil se exportaron y 20 mil fueron al mercado interno. Hugo Carmona, vicepresidente del INV, dijo que en el primer trimestre se exportaron 27 mil t y que si esta cifra se mantiene en el tiempo, se van a necesitar unas 108 mil t para el mercado externo. Para esa cifra se precisan 363 millones de litros de mosto y se han elaborado este año 389 millones de litros (3.300 litros equivale a 1 t).

‘O sea, todo indica que va a faltar para el mercado interno, y además hay una merma mundial’’, dijo. En cuanto a vinos, en 2019 se exportaron 314 millones de litros que representaron ingresos por 820 millones de dólares. En el primer trimestre se han exportado 115 millones de litros, y haciendo una proyección, se van a necesitar a lo largo del año 460 millones de litros para el mercado externo. Carmona recordó que además se precisan otros 900 millones para el mercado interno. Este año ya se elaboraron unos 700 millones de litros, a los que hay que sumarle el stock de otros años. ‘A junio del 2021 el stock va a estar muy ajustado’’, dijo el funcionario.