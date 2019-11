Las unidades económicas (Explotaciones Agropecuarias) destinadas a la producción agrícola, ganadera y forestal en San Juan se redujeron en los últimos 16 años.

El INDEC dio a conocer los datos preliminares del Censo Agropecuario 2018 -el primero que se logró concretar por completo desde el 2002- y el mismo reveló la existencia en San Juan de 5.770 Explotaciones Agropecuarias, un 2,30% de las 250.881 que hay en todo el país. En cuanto a la superficie que ocupan esas unidades agropecuarias, San Juan con su geografía montañosa es la provincia que menos participación tiene en el ranking nacional (ver infografía): las 2739 explotaciones ocupan un total de 837.196.3 hectáreas, y eso representa un 0,53% frente a las 157.423.932,1 hectáreas de Argentina. Los nuevos datos revelan además que respecto al año 2002 hay 2.739 Explotaciones Agropecuarias menos en la provincia, lo que indica que en 16 años se perdió un 32,18% de las unidades destinadas a la producción agrícola, ganadera y forestal sanjuanina. En aquel año se censaron en esta provincia 8.509 Explotaciones Agropecuarias ubicadas en 756.224,6 hectáreas. En este caso, la extensión del territorio provincial destinada a cultivos o ganadería creció en 80.972 hectáreas en loas años considerados, pero al bajar las unidades productivas esto podría indicar que ha bajado el numero de productores. A nivel país, el cruce de datos también reveló un descenso de casi 83 mil unidades productivas desde 2002, teniendo en cuenta que habían 333.533 explotaciones en Argentina frente a las 250.881 actuales. Pero en este caso la perdida fue menos, ya que alcanzó el 24,8%. Respecto a los datos comparativos el organismo nacional advirtió que como las cifras que se acaban de difundir son provisorias, pueden variar en el futuro respecto a las cifras definitivas del censo anterior. A nivel provincial, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas prefirieron no opinar aún sobre estos resultados debido a que el equipo se encuentra analizando los resultados para dar a conocer un informe pormenorizado con la radiografia productiva provincial, anticipó su titular, Claudia Lecich.



Entre los miles de datos que revela el censo figura que en San Juan hay 292 establecimientos que fraccionan aceitunas, 4 de hierbas aromáticas y 87 de hortalizas. Además hay 15 que extraen y fraccionan miel, 232 que hacen deshidratado de frutas y verduras mientras que otros 77 elaboran jugos concentrados y extractos de frutos y hortalizas. También hay 113 unidades productivas que preparan pulpas, jaleas y mermeladas, 57 que hacen encurtidos y conservas y 36 que realizan embutidos y chacinados. En cuanto a lácteos, hay 13 establecimientos que hacen quesos y derivados de la leche y solo 3 que tienen pasteurización y envasado de leche. Otros 53 hacen hilados y tejidos artesanales, 83 hacen curtido de cueros y talabartería, 5 hacen producción de artesanías en maderas. También hay 5 aserraderos de maderas en la provincia, mientras que otros 13 producen leña. Hay 38 establecimientos que procesan estiércol y 3 que elaboran lombricompuestos, entre otros.

La radiografía local

Importancia

Los datos obtenidos a través del Censo Nacional Agropecuario 2018 son muy importantes porque permitirán generar políticas públicas generales, sectoriales y regionales.

Los censistas

Para el censo provincial se reclutaron y capacitaron 65 hombres y mujeres que se encargaron de visitar y recolectar durante 3 meses el 100 por ciento de los establecimientos agropecuarios que hay.

El costo

En septiembre del 2018 se informó que la tarea de censar todos los predios locales insumió $10 millones, de los cuales, el 60% lo aporta la Nación y el resto el Gobierno provincial.

Presencia femenina en agro y ganadería

Entre las explotaciones agropecuarias sanjuaninas hay 1015 que están en manos de mujeres, es decir, el 21% del total. En el ranking nacional, la provincia de San Juan se ubica entre las de mayor porcentaje femenino liderando los predios: es séptima en el ranking que encabeza la provincia de Jujuy con el 42%. Las sanjuaninas lideran en Cuyo, ya que Mendoza tiene el 19% de cantidad de mujeres al frente de fincas, y San Luis el 18 %.



* Edades: Hay 577 predios donde los productores tienen entre 15 a 39 años, 2.382 de 40 a 64 años y 1.644 de 65 y mas años. Hay 230 que no declararon la edad.



* Residencia: Hay 1.906 productores que si residen en la Explotación y 2.926 que no viven allí, mientras que 3.065 productores que trabajan en la finca y 1.768 que no lo hicieron.



* Subsidios: Hay 414 predios que utilizaron algún programa público y 305 que dicen haber recibido algún subsidio.



* Inseguridad: Hay 1.611 predios que dicen haber sufrido hechos de inseguridad.