El nivel de recaudación de impuestos provinciales no logra alcanzar al avance de los precios y en el Ministerio de Hacienda están muy preocupados por el futuro de los gastos que estaban proyectados para el 2019.



Entre enero y marzo la provincia de San Juan recaudó 2.018 millones de pesos por los impuestos locales, según informa la página oficial de Ministerio de Hacienda, mientras que en igual periodo del año pasado la cifra rondaba los 1.468 millones de pesos.



Eso significa un aumento nominal de 37,5%, pero ese crecimiento se empalidece frente al de la inflación, que en igual periodo trepó al 54,7%, según informó el INDEC. La recaudación perdió 17 puntos porcentuales frente a los precios.



Esta tendencia está claramente empujada por la crisis y la recesión actual y en el Ministerio de Hacienda se encendieron las alarmas porque no se vislumbra que este escenario se pueda revertir a corto o mediano plazo. Fuentes de esa cartera ratificaron ese comportamiento y dijeron que hay una fuerte preocupación por el tema.



""De persistir este comportamiento complica mucho el panorama provincial y los objetivos trazados. No se van a poder mantener por mucho tiempo los beneficios que está desarrollando la provincia si continua este desfasaje", admitió una fuente oficial. El problema que enfrenta el estado provincial con esta economía inflacionaria es que los gastos -en obra pública, sueldos de la administración pública y ayudas a diversos sectores- se ajustan rápidamente a la inflación (aumentan) pero los ingresos caen. Además lo que pasa en la provincia se repite a nivel nacional y la plata que envía a la provincia por coparticipación de impuestos sigue la misma línea descendente (ver recuadro). Todo este combo también impacta en los municipios que ahora reciben los fondos de la provincia con la nueva ley de coparticipación. En los despachos de Hacienda reconocen además que en el sector del trabajo, sólo los sueldos de los empleados públicos provinciales tuvieron aumentos por la cláusula gatillo. El resto de los salarios formales o informales que no tienen ese beneficio han sufrido una caída del 30 o 40 % como mínimo en su poder adquisitivo, y esto afecta al consumo en general y por ende, a la recaudación provincial. En Ingresos Brutos se nota la caída de actividad del consumo y las ventas del comercio en San Juan: la recaudación en el primer trimestre creció 45,82%, casi 9 puntos por debajo de la inflación. El Inmobiliario tuvo un crecimiento del 38,9% casi 16 puntos menos que los precios. A este impuesto se le aplicó este año un aumento del 39,4%, ya venció la cuota anual y semestral y evidentemente la gente lo está relegando porque la plata no le alcanza. Al Automotor le fue peor porque lleva recaudado un 16% menos que el año pasado, pero hay que esperar el comportamiento este mes, que es cuando vence la cuota anual o semestral.

Fondos nacionales y municipios

La caída de la recaudación de impuestos nacionales en los primeros meses del año impactó de lleno en el flamante sistema de coparticipación provincial a los municipios, según indicó un informe publicado por este diario el 18 de marzo pasado. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, explicó que fruto de la coparticipación de impuestos nacionales entraron a la provincia 3.533 millones de pesos en enero y al mes siguiente la cifra se redujo a 3.231 millones, casi 300 millones de pesos menos. El decrecimiento obedeció a la caída de las ventas debido a la recesión y la crisis económica, que impacta en un tributo clave como el IVA.



Como el nuevo mecanismo de reparto de fondos a las comunas está atado a la percepción de los tributos, con respecto a enero hubo una baja del 23,3% de los recursos que se distribuyeron a los departamentos. La buena noticia es que igual percibieron más fondos los intendentes porque la gestión uñaquista aumentó la masa total a repartir, elevándola del 12,5% anterior a actual 15,5%.



Pero el total se compone de un 20% de la recaudación local y de un 14,5% de la nacional que llega a través de coparticipación. Ahora también está bajando la recaudación provincial y puede haber impactos en los municipios.