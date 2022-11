La recaudación impositiva de octubre aumentó 92,8% interanual al sumar un billón 964.056,4 millones de pesos, impulsada por el crecimiento de los recursos de la Seguridad Social y los tributos asociados al mercado interno.



Entre los impuestos con mejor comportamiento se destacaron el IVA, con un crecimiento de 110,1% interanual; el impuesto a los Créditos y Débitos, con una mejora de 86,5%; y los Internos Coparticipados, con una suba de 76,1% interranual, informaron esta tarde el Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



"Los impuestos que otorgan progresividad al sistema registraron, en conjunto, un incremento de 115,3% interanual", destacaron desde el Palacio de Hacienda.



El Impuesto a las Ganancias presentó un incremento del 128,5%, para sumar algo más de $ 507.000 millones "en parte por el efecto de la primera cuota del pago a cuenta extraordinario de ganancias realizado de las sociedades".



Por su parte, el Impuesto sobre los Bienes Personales, con casi $ 52.900 millones, registró un crecimiento de 38,5%, tributo en el que "las personas abonaron la última cuota del plan de facilidades de pago por el saldo de la declaración jurada correspondiente al año 2021", destacó el comunicado oficial.



En tanto, los recursos de la Seguridad Social aumentaron 89,7%, para sumar $ 393.200 millones, una expansión que fue explicada por las mejoras salariales.



Los mayores ingresos por este último concepto responden al crecimiento de las Contribuciones Patronales, del 91,6%, con un monto de casi $ 233.000 millones; y al incremento del 87% en los Aportes Personales, con poco más de $ 157.000 millones.



El informe oficial destacó que "la evolución de estos tributos continúa afectada por las exenciones otorgadas por el Estado Nacional para aliviar la carga tributaria al sector de la Salud".



Los Derechos de Importación y tasa estadística registraron en conjunto un crecimiento de 70,6% para sumar $ 58.700 millones, y los Derechos de Exportación se incrementaron 16 %, con $ 107.600 millones, debido a que las cerealeras liquidaron de manera previa unos US$ 8.200 millones en septiembre pasado, cuando estuvo vigente de manera temporal el régimen de promoción de las exportaciones conocido también como "dólar-soja", con una cotización espacial de $ 200 por cada unidad de la divisa estadounidense.



La AFIP precisó además, que en octubre se reintegraron $42.000 millones por varios conceptos, entre los que se destacaron Devoluciones de IVA a exportadores, por un monto de $11.000 millones; por Reintegros a la exportación, por $18.000 millones, y Devoluciones de IVA por Régimen de Comercialización de Granos, por $13.000 millones.



En el plano impositivo, la semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, cenó con miembros de una delegación bipartidaria del Senado de Estados Unidos que visitaba el país, encabezada por el senador Bob Menéndez, con quienes dialogó sobre el intercambio de información tributaria entre ambos países.



El objetivo central del intercambio, que se encuentra en proceso avanzado de negociación, es detectar evasión y cuentas no declaradas en los Estados Unidos.



Según cálculos oficiales, serían por lo menos alrededor de US$ 100.000 millones que estarían en cuentas de argentinos en el país del Norte.