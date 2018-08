De a poco algunas vidrieras sanjuaninas ya empiezan a lucir prendas de primavera, mezcladas con la liquidación del stock remanente de invierno. Los comercios están expectantes de qué pasará con las ventas ante la retracción de la demanda.

Aunque aún es una época de transición, con olas de frío que no permiten dejar las botas y el pulover, en algunas vidrieras sanjuaninas comenzaron a asomar los avances de la temporada primavera-verano en indumentaria y calzado, con los nuevos precios.



De acuerdo a un sondeo realizado en locales del rubro y entidades comerciales el aumento que verán los sanjuaninos a la hora de renovar el guardarropa trepa hasta un promedio del 25% respecto al año anterior. Aunque en algunas marcas y locales -sobre todo los céntricos y con mas personal- se advertirán incrementos del 35% y en otros, más alejados donde el alquiler impacta menos; las subas son menores, del 15%. En el centro actualmente están conviviendo las liquidaciones y outlets de la indumentaria de invierno con los de la nueva colección. Ese es el caso de Batistella, por ejemplo. Allí Marcos Montiel señaló que el calzado de hombre y de mujer, de fabricación nacional, llegó a la provincia con subas del 25%. Así las clientas podrán encontrar sandalias desde 1.600 a 1.700 pesos, con modelos más trabajados que trepan hasta 2.300 pesos. Otras boutiques de la avenida Rioja señalan que aún no entró la colección nueva pero que las fábricas ya avisaron que las subas de algunos artículos trepan hasta el 35%, sobre todo aquellas que trabajan con telas importadas que se mueven al ritmo del dólar.



Los incrementos, combinados con la caída de ventas por la recesión, hacen pensar a los comercios que esta temporada van a estar "muy tranquilos" con la compra de mercadería, para evitar quedar con sobrestock en caso de que el consumo no se recupere.



""Lamentablemente la suba de las naftas no ayuda, y los fletes matan a los comerciantes sanjuaninos", comentó Carina del Valle Quiroga, desde la Cámara de Comercio de Rawson, quien coincidió con el promedio de suba para la nueva temporada. En otras zonas más alejadas de centros comerciales comentan que las subas serán menores. Es el caso de Cecilia Guzman, de Muy Mona, en Santa Lucía, que indicó que las fábricas que la proveen tendrán aumentos que rondaran el 15%. ""Las clientas van a notar que una camisa de esta temporada tiene un precio similar a un sweater, pero eso es también porque la moda trae este año telas más costosas, con mucho broderie y encaje", señaló.