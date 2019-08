La empresa estatal OSSE justificó el nuevo incremento en las alzas de dos de sus principales costos: el combustible y los insumos para potabilizar y controlar la calidad del servicio.

Las boletas de agua y cloacas llegarán desde este mes con un incremento del 15,7% a los casi 187.000 usuarios sanjuaninos, pero desde la empresa estatal Obras Sanitarias Sociedad del Estado, que presta el servicio en toda la provincia, aseguran que este segundo ajuste será el último del 2019. La recomposición tarifaria entre enero -mes en que se produjo la suba anterior- y el valor nuevo tendrá un impacto acumulado en los bolsillo del 75,9% en el 2019 calculando por ejemplo los 409,58 pesos que un usuario de agua y cloaca pagaba en diciembre del 2018 y los 720,71 pesos que tendrá que afrontar ahora. El aumento que rige para el servicio del agua se suma el de electricidad que fue aprobado el pasado 10 de julio también para este mes, y que rondará el 17%. Ante la ausencia del presidente de OSSE, Juan Carlos Caparrós, el anunció lo formalizó ayer Herman Salinas, el gerente Administrativo; quien dijo que el aumento responde a la necesidad de ajustar la tarifa a los incrementos que se han producido en sus principales costos: el combustible y los insumos para potabilizar y controlar la calidad del agua, algunos de los cuales están dolarizados. Mencionó el sulfato de aluminio y el hipoclorito de sodio, además de reactivos provenientes de Estados Unidos y Centroamérica impactados por las alzas del dólar. ""Se ha hecho un estudio y relevamiento de todos los gastos que ocasiona poder llevar el agua potable a cada uno de los usuarios y se aumentó lo mínimo posible la tarifa de forma que nos permita mantener el servicio y poder hacer obras menores hasta fines del 2019", aseguró el funcionario. Es la primera vez en 11 años que OSSE aplica una seguidilla de dos subas en un mismo periodo. Y las autoridades admitieron que ha crecido la morosidad, entre un 18 a 19,5% respecto a igual periodo del año pasado. ""La gente no deja de pagar, pero algunos se atrasan y se les junta con el plan de pagos", dijo Salinas. De acuerdo a las proyecciones de OSSE con el nuevo aumento del 15,7% la tarifa mínima para acceder a las prestaciones del servicio -por ejemplo un jubilado con agua sin cloacas, pasa de 163,20 pesos a casi 189 pesos (ver infografía). La tarifa mixta de agua y cloaca más común en los hogares se eleva de 622,48 pesos a casi 721 pesos. Salinas dijo que una pequeña parte de la población recibirá el aumento este mes, pero a la mayoría le llegará en la boleta que reciba en septiembre. No especificó qué sucederá con los usuarios de Caucete -que están teniendo interrupciones frecuentes en el servicio de agua y de cloacas: ""El presidente de OSSE es quien está en permanente conversación con el ministro de Infraestructura, yo no tengo datos de cómo se va a tratar ese tema", dijo Salinas.

Los clientes

187 mil son los usuarios del servicio que presta la estatal OSSE en toda la provincia. Están segmentados en dos tarifas diferenciales: agua, y agua y cloacas, con valores distintos para jubilados.



Uso racional



Desde la empresa reiteraron el consejo de hacer un uso racional del agua potable y preservar su utilización principalmente para el consumo humano, evitando el derroche en los otros usos.