Durante mayo se vendieron en Argentina 155.129 vehículos usados, un 8,4% más que hace un año, cuando fueron 143.095, según informó la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

En el acumulado de los cinco primeros meses del año fueron 743.140 unidades, un crecimiento del 10,1% frente a igual período del año pasado, cuando se vendieron 674.911 vehículos.

A su vez, si se compara con abril (142.065 unidades), la suba llega al 9,2%.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, advirtió: "Pese al volumen de autos que se comercializan, no se genera la rentabilidad necesaria para que los concesionarios y multimarcas subsistan si no hay cambios urgentes. No obstante, las crisis son también oportunidades para el crecimiento".

Los autos usados más vendidos en mayo:

1) Volkswagen Gol: 10.616 unidades

2) Chevrolet Classic/Corsa: 7.232 unidades

3) Renault Clio: 4.925 unidades

4) Toyota Hilux: 4.143 unidades

5) Ford Fiesta: 4.037 unidades

6) Fiat Palio: 3.977 unidades

7) Ford EcoSport: 3.744 unidades

8) Ford Focus: 3.272 unidades

9) Ford Ka: 3.227 unidades

10) Ford Ranger: 3.113 unidades