La venta de vehículos usados durante octubre alcanzó las 153.985 unidades, con una suba del 0,64% comparado con igual mes del año pasado, de acuerdo al relevamiento difundido hoy por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).



La entidad destacó que frente a septiembre, cuando se vendieron 158.941 unidades, octubre mostró una baja del 3,12%, mientras que en el acumulado de los primeros diez meses del año se registraron 1.211.304 vehículos, 16,3% menos que en igual período de 2019.



El titular de la CCA, Alberto Príncipe, destacó que "pese al pronóstico pesimista de la primera quincena de octubre, el mes cerró con prácticamente igual volumen que el año pasado".



El desempeño de los usados se contrapone a lo ocurrido con el patentamiento de vehículos 0 kilómetro, que en octubre creció 13,9% respecto al mismo mes de 2019 y 6,1% frente a septiembre pasado, una recuperación que le permitió al sector elevar la proyección de ventas previstas para el corriente año hasta las 320.000 unidades.



Sobre el sector de usados, Príncipe consideró que el mercado se mostró "más tranquilo que meses anteriores, bajaron bastante las consultas de los clientes y la falta de stock se convirtió en una verdadera pesadilla".



Las agencias "están sorprendidas por los precios que los clientes quieren por sus vehículos -valores que no se ajustan a la realidad del mercado- para cerrar las operaciones y eso hace que muchas no se concreten", explicó el directivo de la CCA.



En ese sentido, la recomendación de la entidad es que la gente consulte listas de precios confiables para obtener el verdadero valor de su unidad.



Por otra parte, Príncipe señaló que "mucha gente está vendiendo su vehículo porque no lo puede mantener", mientras que "la financiación desapareció y la que se ofrece es realmente prohibitiva para el mercado".



De esta manera, el sector terminará el año con cerca de 1.400.000 unidades vendidas, un 20% menos que el año pasado y prácticamente sin financiación.



En octubre el ranking de los 10 usados más vendidos fueron el VW Gol y Trend; Chevrolet Corsa y Classic; Renault Clio; Toyota Hilux; Ford Fiesta; Fiat Palio; Ford Ranger; Ford EcoSport; Ford Ka y Ford Focus.