El equipo económico del Gobierno se reunirá una vez más con los funcionarios del FMI que se encuentran en el país con motivo de la revisión de las cuentas públicas. La cita será en el Palacio de Hacienda desde las 11.30, y estará encabezada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Por parte del FMI participarán el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el responsable de la misión del Fondo para Argentina, Roberto Cardarelli.

Luego del primer encuentro que mantuvieron el sábado, Lacunza aseguró que desde el Gobierno "cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos para que no se entregue el desembolso (de u$s 5.400 millones) que está previsto" para septiembre.

"Tuvimos una primera reunión y fue muy buena", agregó Lacunza en declaraciones televisivas.

La agenda de los representantes del FMI incluye también, en el transcurso de esta tarde, un encuentro con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Participarían de la reunión Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Emanuel Álvarez Agis y Santiago Cafiero.

La visión de los funcionarios del FMI sobre la marcha de la economía argentina será de vital importancia para el desembolso de u$s 5.400 millones programado para mediados del mes que viene.