Tal como había anunciado este medio, el gobierno lanzó el programa del IPV, "Suelo Activo, Sueño Cumplido", destinado a la compra de un terreno y posterior acceso a un crédito para construir una vivienda.

La nueva operatoria se estrenará en el Barrio Valle del Sol, en calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, departamento Rawson. El complejo está conformado por 930 lotes. Asimismo, contará con diversos prototipos de vivienda, que podrán ser seleccionados por los/las beneficiarios/as para construir su hogar.

El nuevo plan apunta a clase media, ya que uno de los requisitos es que el grupo familiar cobre o supere el monto equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hoy implica un total de 203. 229 pesos. Además, los interesados deberán pagar cuotas que contemplarán el terreno y que, luego, se sumará la devolución del préstamo del IPV. Un requisito novedoso es que, para acceder al programa, las personas deben descargar y quedar registrados en la aplicación Ciudadano Digital del Gobierno de San Juan.

El lanzamiento de la nueva operatoria será en la Fiesta Nacional del Sol, por lo que las personas podrán anotarse presencialmente desde el 21 hasta el 25 de febrero en el stand del Ministerio de Obras Públicas, el que también hará el sorteo de una casa por noche. Luego, el organismo habilitará su página para la inscripción digital.



Requisitos:

Conformar un grupo familiar, el que puede estar compuesto por (Ley 196 – A):

- Matrimonio con o sin hijos.

- Dos personas convivientes que posean unión civil convivencial.

- Persona con sus ascendientes (padres) o descendientes (hijos reconocidos).

- Hermanos.

Estar inscriptos en el registro permanente de postulantes del IPV

Ingresos del Grupo Familiar: La suma de los ingresos formales netos deberán estar comprendidos entre los TRES y QUINCE sueldos mínimos, vitales y móviles, acreditando una antigüedad laboral mínima de 12 meses.

Todas las personas integrantes del grupo familiar deberán:

*No ser propietarias/os de viviendas, terrenos o inmuebles.

*No haber sido beneficiarias/os de subsidios, préstamos y/o viviendas por el IPV.

*No haber sido beneficiarias/os de programas habitacionales nacionales, provinciales o municipales.

*Tener residencia estable y publica en la provincia mayor a 2 años.

*Presentar en tiempo y forma toda la documentación requerida por IPV.

*Y demás requisitos exigidos por la Ley 196 – A, Resolución Reglamentaria 153 y 168 y demás normativas.

Sobre las inscripciones



Las inscripciones estarán disponibles en la web desde el próximo 21 de febrero, y las/los interesadas/os deberán inscribirse a través de Ciudadano Digital. Las bases y condiciones estarán disponibles en ipv.sanjuan.gob.ar