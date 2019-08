La fuerte estampida del dólar en el lunes negro repercutió de diferentes modos en el bolsillo de los sanjuaninos. Las agencias de turismo que realizan viajes al exterior contaron a DIARIO DE CUYO de qué manera están operando luego de la debacle. Desde Yafar explicaron que "la venta se paró", aunque el precio de los paquetes sigue siendo el mismo.

"Este tipo de viajes se planea con meses de anticipación. Si alguien dejó una seña, ahora debería pagar el resto con el precio actual del dólar. Por eso aconsejamos que esperen un poco a que se estabilice la situación", dijeron. "Salvo que tengan billetes, es preferible dejar pasar unos días. El que tiene dólares se beneficia con eso, pero no son muchos", agregaron.

Desde Saúl Saidel se mostraron preocupados además por algunos eventos locales como el superbike, cuyo precio es en dólares. "Para los que vienen desde afuera del país, no hay problema, pero para los argentinos hay una diferencia. Está todo parado", señalaron. Con respecto a la venta de viajes al exterior, coincidieron en afirmar que en las últimas horas no han ingresado pedidos, pero también sugirieron a la gente esperar al menos hasta la próxima semana, cuando el tema esté más calmo.

Dante Montes la situación no es diferente. "Hasta ayer no nos estaban recibiendo pagos. A la tarde se compuso un poco, pero con un dólar alto. Hemos dejado cosas para la semana que viene para ver si esto baja un poco más o se calma y el cliente también lo está evaluando a esto, así que no estamos haciendo pagos todavía. La gente que viene pagando un viaje, es la que va a frenar y esperar. Y en las últimas horas no ha venido nadie. Los precios no han cambiado, pero evidentemente estamos con un desfasaje que hace la diferencia", manifestaron.

De todas maneras, desde Dante Montes aclararon que el parate en las ventas viene desde antes de las PASO. "La gente ya se había frenado y después de esto, más. Solamente estamos vendiendo muchos viajes de cabotaje".

Desde Money Tour aseguraron que es muy pronto para hacer balances y que siguen vendiendo con normalidad, aunque por el momento no han tenido clientes que hayan ido a averiguar por viajes al exterior.