Por la pandemia el número de conexiones domiciliarias se incrementó casi un 6% el año pasado, comparada con el año anterior, pero las quejas por mala calidad y señal también se multiplicaron en el mismo lapso. El último informe del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) correspondiente al tercer trimestre del año 2020 revela que el número de conexiones a internet fija (banda ancha y banda angosta) alcanzan un total de 77.327 en toda la provincia. Un año atrás, en igual trimestre del 2019, los accesos eran menores, de 73.098. De esa forma el incremento alcanza al 5,79% y actualmente la penetración de internet fija o domiciliaria (el informe no incluye internet móvil por celulares) es relativamente baja respecto a la población, ya que alcanza sólo al 36% en la provincia. Por eso se está impulsando la concreción de más redes troncales y la extensión de la fibra óptica. En la delegación local del Enacom atribuyen el crecimiento en primer lugar a la pandemia, que obligó a trabajar y estudiar desde casa, vía on line; pero también a que se están haciendo inversiones y se está llegando a más zonas con la fibra óptica, lo que posibilita que haya más conexiones. Pero junto con el crecimiento del servicio también se multiplicaron los reclamos por la mala calidad, destacando que la señal es muy lenta, o se corta. El director de Defensa al Consumidor, Javier González; recordó que el año pasado, por el número de reclamos interpuestos por los consumidores el rubro Telefonía y Servicios de internet fue el tercero con mas quejas en el ranking. Un balance de esa repartición reveló que se recibieron 2.800 denuncias en el 2020, las cuales crecieron un 65,5% respecto al 2019. El 20% de ese total fueron por acceso a internet o telefonía, precedidos por las quejas hacia bancos (26%) y el comercio (22%). González contó que se intervino para que las operadoras asignaran más gigas cuando los chicos tenían que rendir materias virtuales para que pudieran cumplir con la escolaridad. Agregó que en lo que va de este año, los reclamos por el servicio de internet están apuntando más a los reajustes de la tarifa o de algunos gastos administrativos que cobran las compañías. Por su lado el presidente de la delegación local de Enacom, José Peluc, dijo que esa entidad no puede analizar si el servicio es bueno o malo porque no recibe hasta ahora quejas de la gente, salvo los reclamos por cortes totales por accidentes climáticos o vandalismo.

Peluc reconoció que puede deberse al desconocimiento de los sanjuaninos de que ese es el ente específico encargado de recepcionar este tipo de denuncias, y alentó a acudir a la página web para formalizarlas (ver aparte). En esa repartición han recibido reclamos por cortes de la señal, pero referidos a eventos tales como el robo de cables o climáticos. Mencionó los casos de robos ocurridos en Caucete y últimamente en Ullum. Este último estuvo casi un mes sin servicio y la empresa colocó telefonía inalámbrica a pedido de Enacom, mientras se solucionaba. "Durante la última tormenta (el lunes 1 de marzo) todo Calingasta se quedó tres días sin internet, por una falla eléctrica en una antena ubicada en la cordillera en una zona de difícil acceso", agregó el funcionario. El costo del acceso desde el año pasado está congelado por el Gobierno nacional. Telefónica cobra 50% menos por 12 meses a quienes contraten el servicio: $1.569 (1Mb) y $2.420 (300Mb). Otras operadoras cobran $2.000 por mes 15 Mb.



Obras en tres departamentos

Se estima que en junio o julio próximo las villas cabeceras de Ullum, Zonda y Sarmiento contarán con fibra óptica. Estas obras son posibles gracias a un programa del Enacom que otorgó un Aporte No Reintegrable por poco más de $48 millones, en tanto que la empresa ganadora de la licitación -Xfly- aportará unos $22 millones más, por lo que el desembolso final en ascenderá a los $72 millones. Si bien esas localidades hoy cuentan con el servicio, algunos desde 2007, lo hacen a través de antenas de conectividad, de forma aérea, lo que implica una diferencia sustancial respecto a la conexión por fibra óptica. Así, hoy los pobladores que cuentan con hasta 12 megas de velocidad, podrán pasar a tener hasta 50 megas, casi 5 veces más rápido.

Cómo denunciar

El Enacom recibe quejas por mala calidad del servicio de internet. Hay que ingresar a la página oficial: enacom.gob.ar, y clickear en la pestaña TAD (trámites a distancia). Ingresar a "reclamos por servicios de comunicaciones", luego "reclamo por servicios de internet" y luego "iniciar trámite" con DNI. Colocar el número de documento y donde dice "número de trámite" va el número que sale en margen inferior del DNI.