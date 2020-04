Luego de que DIARIO DE CUYO diera a conocer en su edición impresa de este miércoles la problemática que existe con las obleas vencidas de los vehículos con GNC de la provincia, desde la Cámara de Expendedores aseguraron que las estaciones de servicio no cargarán este tipo de combustible a los damnificados.

Como San Juan se encuentra en cuarentena por la expansión del coronavirus, los talleres encargados de las habilitaciones correspondientes no abren sus puertas y ya hay entre 3.000 y 3.500 vehículos a los que ya se les venció la oblea en el pasado mes de marzo.

La oblea es el instrumento legal que garantiza la legitimidad de los equipos y su correcto funcionamiento.

Si bien los estacioneros habían decidido continuar cargando al menos durante la jornada de hoy o hasta que Enargas emita un comunicado al respecto, en la tarde de este miércoles las autoridades del sector emitieron un comunicado y oficializaron que no cargarán más GNC a las personas cuyas habilitaciones se les haya vencido.

"No habiendo existido respuesta del Enargas, en relación al planteo realizado hace algunos días por las obleas de GNC que se vencían a partir de hoy, no podrán cargar GNC los vehículos que se encuentren en esa situación. Entendemos que por seguridad el ente no decretará ninguna medida general al respecto, teniendo en cuenta que existe la alternativa de andar con combustibles líquidos. Dicha norma excede a las estaciones de servicio, que sólo deben cumplir la norma", explicaron.