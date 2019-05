Las edificaciones de propiedad horizontal comparten gastos comunes entre los habitantes -de servicios y personal- que se han encarecido muy fuerte.

En las inmobiliarias y administradores de consorcios aseguran que la pregunta obligada al momento de alquilar en la actualidad es cuánto cuestan las expensas. Es que esos gastos fijos -comunes a todos los que viven en un consorcio ya sea de departamentos o casas- se han encarecido mucho a consecuencia de las alzas de los servicios y los salarios de porteros, y están incidiendo fuerte en los valores de lo alquileres. Muchos propietarios están resignando subir el precio del alquiler, o acuerdan hacerse cargo de la mitad del costo de las expensas para poder concretar, según admiten inmobiliarias y consorcistas.



De acuerdo a sondeos en el sector las expensas vienen ganando la carrera a los alquileres: se encarecieron un 35% respecto a hace un año, mientras los alquileres lo hicieron un 25%. La suba de las boletas de electricidad, gas y agua y los gastos del portero o de contratación de servicios de limpieza que suben al paso de la inflación son los responsables de este desajuste, que no se puede evitar entre los propietarios y que se ha convertido en una pesadilla para los inquilinos ante la pérdida del poder adquisitivo que se vive en esta crisis.



Por ejemplo, en un consorcio cercano a la iglesia de Trinidad, el alquiler de un departamento de 3 dormitorios ronda los $13.000 y las expensas son de $4.000. ""Primero el propietario bajó el alquiler $2.000 y no tuvo éxito. Volvió al precio original pero ofreció hacerse cargo de la mitad de las expensas y logró alquilarlo, es una cuestión psicológica", contó Osvaldo Lucero, de la empresa Estudio III que administra varios consorcios.



Mauricio Turell también administra consorcios y coincidió que ante el aumento desmesurado de las expensas algunos propietarios bajan el alquiler para que le cierre al inquilino. ""Un inquilino debe afrontar un alquiler de unos $15.000, pagar los servicios propios y las expensas de arranque, y la verdad es que los servicios comunes se han ido a las nubes", graficó.



Josefina Pantano, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios; recordó que las expensas son ajenas a las inmobiliarias, pero admitió que ""ahora se deben tener muy en cuenta al momento de alquilar por el incremento excesivo que han tenido" y agregó que conoce que ""tanto al propietario como al inquilino hoy se les hace muy costoso afrontarlas". Añadió que se esta tendiendo a generalizar en San Juan que sean variables: a mes vencido se calculan los gastos del anterior y se divide entre los consorcistas. Si son fijas, se las está retocando cada vez mas seguido, no más allá de cada seis meses. ""Eso sí, no tienen que ver con un porcentaje del alquiler, sino con los gastos del edificio", aclara.



No obstante, Lucero no se privó de hacer la comparación con el costo de locación: dijo que mientras hace 6 o 7 años las expensas oscilaban entre el 5 y el 10% del cánon del alquiler, hoy rondan entre el 10 y el 15%.

Los índices

En febrero de este año, cuando la inflación interanual rondaba 47,7 % (hoy es del 55,8%) DIARIO de CUYO informó que el valor de los alquileres había subido hasta un 25%, quedando muy por debajo del índice de precios. En aquel momento, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan informaron que los propietarios optaron por resignar ganancia frente a la disminución de la demanda y el aumento de los servicios. "No se podía trasladar el impacto de la inflación a los alquileres porque la gente no los puede pagar", dijeron en la entidad.

Morosidad

10 por ciento creció la morosidad en el pago de los alquileres y expensas según un sondeo en el sector inmobiliario.

Mesa de negocios

Frente a la caída de operaciones de compraventa de inmuebles en el primer trimestre del año, del 50% frente al mismo período del año anterior; en el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan decidieron crean una mesa de negocios para fomentar las operaciones en el sector