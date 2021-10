Las exportaciones de carne registraron una importante recuperación en agosto, con un alza de 25,7% en volumen con relación al promedio de los dos meses previos, consignó un informe de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y derivados (Ciccra).



"Durante agosto de 2021 el volumen exportado de carne vacuna mostró una importante recuperación con respecto al más restringido bimestre junio-julio; en total se exportaron 45,9 mil toneladas peso producto de carne vacuna, es decir 25,7% más que en el promedio de los dos meses previos", señaló Ciccra.



La entidad aclaró, no obstante, que en la comparación interanual los embarques de carne vacuna continuaron siendo inferiores (-13,9%); con una caída de la participación de los envíos a China.



Por su parte, la facturación total por exportaciones de carne vacuna ascendió en agosto a US$ 240,1 millones, 2,6% inferior a igual mes de 2020, situación que se explicó exclusivamente por la retracción del volumen exportado.



En agosto pasado las exportaciones de carne vacuna a China totalizaron 32,5 mil toneladas, lo que significó que de cada 10 kilos exportados, 7,1 kilos tuvieron como al país asiático.



En este caso, respecto de los volúmenes embarcados en junio y julio (27,2 y 25,1 mil toneladas, respectivamente), se registró una recuperación de 24,3% (+6,4 mil toneladas).



En los primeros ocho meses de 2021 se exportaron 381,0 mil toneladas de carne vacuna, con una retracción de 4,9% anual respecto del mismo lapso del año anterior; y los ingresos por ventas al exterior totalizaron US$ 1.696,9 millones, con una caída interanual de 4,1% (-US$ 72 millones).



En septiembre la hacienda continuó recuperando valor y, de esta forma, el precio promedio general alcanzó un nuevo máximo nominal; por tercer mes consecutivo, las vacas las que mayor suba de precio lograron.



En el último mes el precio promedio de la hacienda en pie registró un alza de 8,4%, al alcanzar un valor de $159,1 por kilo; nuevo máximo nominal que dejó atrás la estabilidad transitoria que exhibió entre febrero y junio; y acumuló un alza de 71,5% en un año.



En el noveno mes del corriente año, la suba promedio del precio de las vacas llegó a 11,8% mensual; mientras que las vacas conserva fueron las que menores alzas tuvieron (entre 5,2% y 3,2%, según su condición); mientras que las vacas jóvenes mostraron un avance de 10,3% mensual.



Por otra parte, el valor de los cortes de carne vacuna en los mostradores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a caer durante septiembre.



En las carnicerías el precio promedio bajó 0,1% en la primera quincena y 0,4% en la segunda quincena, con una disminución de 0,5% mensual (en julio había descendido 1,0%; y en agosto, 0,8%).



En cambio, en los supermercados el precio promedio subió 1,6% entre la segunda mitad de agosto y la primera quincena de septiembre, para disminuir 2,3% en la segunda parte del mes; así, el precio promedio de los cortes vendidos en supermercados subió 1,0% en septiembre.



Al combinar los valores de carnicerías y supermercados, el precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del AMBA experimentó una contracción de 0,2% mensual en septiembre de 2021.