Las farmacias de San Juan se han plegado a sus pares del resto del país en la negociación para revertir una decisión de los laboratorios que aseguran que afectará al público con faltante de medicamentos, y que a la vez peligra la venta con obras sociales mas chicas o que paguen a mayor plazo.

Ocurre que los laboratorios medicinales le han avisado a las farmacias que a partir del 1 de diciembre les van a achicar el porcentaje de descuento que a través de las droguerías le ofrecen a las farmacias. Actualmente ese descuento es del 12%, y el mes próximo bajará a 7%, informó Carlos Otto, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias. Otros referentes del sector farmacéutico informaron que esa decisión tendrá un impacto en la rentabilidad de los comercios, al bajar del 5% actual hasta un 2%.

El efecto negativo en la rentabilidad de las farmacias aseguran que tendrá consecuencias directas en la atención diaria al público, porque ya no encontrará los remedios que busca fácilmente por la imposibilidad de las farmacias de tener stock; o bien encontrará sustitutos de 'genéricos' que suelen ofrecer mayores descuentos a los farmacéuticos. Tambien dicen en el sector que puede impactar en un recorte en la planta laboral del sector. La primera ronda de negociaciones -en la que tambien intervendrán los comercios locales- será este jueves en Buenos Aires, cuando se reúnan la Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica (FEFARA) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMSRA) con el objetivo de evitar la medida.

Otto indicó que están en alerta porque ese cambio en los niveles de comercialización les termina aumentando sensiblemente los costos. 'Un descuento que nos hacen del 12% lo quieren bajar al 5%, o sea que el sector perderá 7 puntos y eso va a desequilibrar todo nuestro esquema de costos', aseguró. Agregó que van a hablar con los laboratorios, a la vez que advierten a las prepagas y al resto de obras sociales incluido el Pami, que se va a resentir la atención. 'No vamos a poder tener en stock suficiente, el remedio no va a estar en la estantería como ahora porque no va a ser rentable. y si alguien viene a comprar, tendrá que esperar que lo consigamos', aseguró. Agregó que puertas adentro la farmacia ya no puede ajustar más en electricidad porque el medicamento precisa estar permanente a 24 grados, y entonces la variable de ajuste será el empleado, 'algo que no es fácil porque es un trabajador capacitado'.

Marcelo Quiroga, referente farmacéutico de la Cámara de Comerciantes Unidos, agregó que ante tamaña pérdida de rentabilidad las farmacias van a decidir qué obra social recibir. 'Quizá no resignen Pami, o la Obra Social Provincia (OSP) que mueven el 75% de la facturación, pero sí las mas chicas como Osplad, la de viñateros, Osped, o la de petroleros. También Osecac que no es chica, pero paga a 90 días', explicó. Agregó que la farmacia va a vender el medicamento que más rentabilidad le deje, con lo cual el cliente no va a conseguir siempre lo que busque.

Quiroga además informó que ayer varias farmacias dejaron de recibir la OSP por un cambio de validador, pero el interventor dijo que esta todo solucionado (ver Cambio de... ).

Quita de descuentos

7 puntos porcentuales van a perder de descuento las farmacias por parte de los laboratorios: Estos quieren bajar los descuentos habituales de 12% al 5%. Aseguran que con ese cambio la rentabilidad del 5% caerá al 2%.

Trabajadores de salud

Mediante un comunicado, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de San Juan (ASPROSA) indicó ante el paro nacional de Salud que habrá el jueves 17, que ese día brindará un informe detallado de la situación actual de trabajadores de salud que sufren discriminación, malos tratos y violencia laboral.

Cambio de facturación en OSP

La Obras Social Provincia (OSP) cambió ayer el sistema de facturación con las farmacias. Si bien la medida estaba anunciada, trajo incertidumbre ya que varias entidades no pudieron validar la compra a través de la entidad sanitaria. Ante las dudas, el titular de la OSP, Miguel Greco, salió a aclarar que "el servicio está garantizado y no hay ningún tipo de inconveniente. La gente tiene que estar tranquila que las mismas farmacias con las cuales se venía trabajando, deberían ser las mismas con las que se siga prestando servicio". Sobre los inconvenientes por la implementación de un nuevo sistema de validación de medicamentos, Greco indicó que "estamos trabajando minuto a minuto, supervisando todo y tratando de llevar toda la información y solución posible para cualquier inconveniente que podamos tener. Si eso ocurre, la OSP está disponible para avocarse a cada problema para dar una solución en el menor plazo posible". El cambio central implica que la OSP pagará por medicamento y no por monto fijo mensual.