Atraídos por las obras eléctricas que se harán en torno al futuro radiotelescopio que se emplazará en Calingasta, los empresarios nucleados en la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica) avanzan junto a sus pares de otras dos entidades de proveedores en realizar asociaciones para poder prestar sus servicios a quienes ganen las licitaciones con el objetivo de obtener un pedacito del negocio que se va a generar. Hacia el futuro quieren seguir con estas asociaciones para otros proyectos, ya sea mineros o de otra índole. Alfredo Amin, titular de la cámara calingastina, informó que están avanzando en la iniciativa junto con la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos (Carpem) y la Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia (Capresmi). Ayer justamente algunos referentes se reunieron en la ciudad Capital con esa finalidad. El objetivo es tener aceitados los lazos para poder participar ofreciendo sus servicios. El radiotelescopio que se construirá en la localidad de Barreal será el más grande de Sudamérica y estará ubicado en el Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo). El Gobierno nacional y la Universidad Nacional de San Juan se encargaron de la construcción de la base de hormigón donde se izará una estructura gigantesca, un plato tipo antena satelital, pero de 40 metros de diámetro. Se está esperando que China envíe las piezas para su armado en Calingasta. Se estima que esa antena pesa alrededor de 1.000 toneladas, por lo que será necesario llevar al complejo El Leoncito dos grúas de 600 toneladas para su izado. Será necesaria la adecuación de los caminos de acceso, y su operación exigirá llevar fibra óptica al lugar. Además, para su abastecimiento se debe construir una nueva estación transformadora en El Leoncito, y una línea eléctrica de media tensión de 25 kilómetros al costado de la Ruta 149, en Calingasta. El Ente Provincial de la Electricidad (EPRE) ya puso en marcha la licitación que se abrirá a mediados de octubre. El titular del EPRE explicó que la nueva línea en 200 kW dotará de un mejor servicio a los dos observatorios ubicados en el lugar -Casleo y Cesco-, pero además al ser de mayor potencia, podrá abastecer al futuro observatorio Cart (China Argentina Radiotelescopio), que se construye en la zona. Este observatorio va a demandar 500 kW de potencia. 'Nos estamos preparando, porque consideramos que debemos unirnos entre los prestadores chicos, porque no nos sirve si una empresa de afuera nos gana', dijo Amin. Adelantó que una de las empresas que va a cotizar en la licitación del EPRE ya les prometió que si ganan, van a contratar servicios locales. ''Ahora vamos a seguir con los otros oferentes para lograr el mismo compromiso', indicó. La idea es que las empresas de Calingasta, donde estará el radiotelescopio, puedan realizar la mayor cantidad de obras de acuerdo a su capacidad, y las que no, que lo hagan las cámaras asociadas. ''Así el ciclo económico queda en la provincia, repartido entre todos'', dijo. Por su lado, Fernando Varela, desde Capresmi, añadió que todos los prestadores quieren realizar asociaciones, no sólo por esta obra en particular sino por el futuro proyecto minero Josemaría. 'Estamos charlando todas las cámaras y pensamos lo mismo. A veces peleamos entre nosotros, nos miramos de reojo por un contrato y se lleva el trabajo la gente de otras provincias. Eso queremos evitar', dijo.

Obra eléctrica

2,5 millones de dólares es el costo aproximado de la construcción de la línea de media tensión en 33 kW entre Barreal y El Leoncito y la Subestación Transformadora El Leoncito en 33/13,2 kW, y su ampliación en 33 kW en Barreal. Los sobres de la licitación se abren el 14 de octubre.

El más grande en América del Sur

Marcelo Segura, doctor en Ingeniería y coordinador del proyecto por el país del radiotelescopio Chino Argentino (Cart), dijo que la base donde se instalará el telescopio gigante ya está terminada y ahora se está esperando para montarlo. Dijo que las piezas deben llegar desde China, pero el envío se complicó por la pandemia y por lo costoso que es el flete. 'Se trata de 50 contenedores. Las autoridades chinas han pedido una refinanciación por los costos extra y no hay fecha cierta aún de su llegada', informó. El Cart se emplaza en la Estación de Altura Dr. Carlos Ulrico Cesco en la localidad de El Leoncito, departamento Calingasta. En esa estación de altura también funcionan varios telescopios, algunos de origen estadounidense y otros chinos. Según el convenio, para la puesta en marcha del Cart, la Argentina debía hacer una inversión de 100 millones de pesos para la obra civil y la infraestructura, mientras que China debía invertir 260 millones de pesos en el radiotelescopio. La instalación de Cart contribuirá a mejorar la cobertura global de la red y la determinación de parámetros astro-geodésicos en el hemisferio sur y Argentina. El instrumento posibilitará estudios en los campos de la geodesia, la georreferenciación, la geofísica y la astronomía.