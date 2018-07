Los precios de los combustibles aumentarían esta semana entre un 5% y un 8% en todo el país, según evaluaban este lunes por la noche las principales petroleras del mercado, tras aumentar hasta un 27% en lo que va del año.

Las empresas están evaluando cuál será el porcentaje final de ajuste en los precios a partir del 1 de agosto. Pero se analiza una suba del 5% para la nafta súper y el diésel. Y entre 7% y 8% para los productos premium.

Estos nuevos incrementos son parte de los ajustes mensuales que aplicarán las petroleras en lo que resta del año para reducir un “atraso” en los valores que aún en junio alcanza el 20%. En lo que va del año, la nafta súper y el gasoil se encarecieron 22% y los Premium, un 27%.

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, Carlos Gold, dijo que las petroleras aún no confirmaron el alza de precios, pero estimó que “no debería ser inferior al 5%”. “En mi opinión, el alza que no sabemos cuándo se va a aplicar no va a ser menos del 5%, por lo que manifestaron las petroleras que el desfasaje es del 20%. Las empresas intentarán alcanzar el precio de estabilidad lo antes posible”, evaluó.

La situación se da en un momento en que las estaciones de servicio de bandera blanca padecen desabastecimiento en gran parte del país. Es que por ese atraso del 20 por ciento en los precios en surtidor respecto de lo que subió el valor del dólar y del crudo, las petroleras están priorizando el abastecimiento a las estaciones que trabajan con sus banderas y a las independientes les venden por cupos.

En ese contexto, más de treinta dueños de estaciones de servicio se reunieron en las últimas horas con el director nacional de Refinación y Comercialización del ministerio de Energía, Ignacio Barousse. Allí se coincidió en que las estaciones más afectadas por los cupos que imponen las grandes petroleras afecta principalmente a las expendedoras de bandera blanca y a las ex Oil Combustibles.