Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos subieron 0,8% frente a la misma fecha de 2022, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



A la vez, el reporte destacó que mientras que el 72% de los comerciantes declaró no haber registrado faltantes de mercadería para este día especial, el 68% informó que realizó alguna promoción especial.



Si bien el 50% de los comercios consultados declaró que vendió menos de lo esperado, un 79% más que el año pasado, las promociones fueron un factor clave para impulsar las ventas, ya que el 68% de los encuestados señaló que las empresas hicieron alguna oferta especial y contribuyeron a concretar la venta.



El ticket promedio este año fue $7.353, de acuerdo con el relevamiento realizado por CAME el 6 de enero en 193 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires.



Aún así, para el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Julián Benítez, las ventas de juguetes tuvieron una caída de 3,1% ante "un exceso en la oferta de productos importados de dudosa procedencia".



"Ingresaron al país en la primera parte del año, a partir de medidas cautelares otorgadas por ciertos sectores de la justicia a operadores que buscaron especular", dijo Benítez a Télam Radio, y sostuvo que el comercio se desplazó "hacia los canales informales, tanto vía pública como comercios no habilitados y a plataformas de comercio electrónico, que publican productos apócrifos sin certificar".



"Eso le restó facturación al comercio tradicional", afirmó Benítez.



El 80% de las transacciones se concretaron con tarjeta de crédito, aprovechando las promociones bancarias y el Programa Ahora 12, según datos de la CAIJ.