De acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio de San Juan las cantidades vendidas por los comercios minoristas sanjuaninos durante el mes de abril han caído 3,8%, y así se acumuló una baja del 18,5% en el primer cuatrimestre del 2017 respecto a igual lapso del 2016, que incluso ya había sido malo. El derrumbe en lo que va del año es mucho mas alto, casi cuadruplica a la caída de ventas del 5 % registrada en el mismo cuatrimestre del año pasado.



La merma en el consumo local además es peor que el promedio nacional, teniendo en cuenta que si bien la baja de abril fue igual, del 3,8%; en el acumulado la Nación registra una baja promedio del 3,7%, según informó Came. A nivel local como nacional lo atribuyen al impacto de las compras en Chile que continúan perjudicando al comercio local -lo mismo sucede a todas las provincias de frontera, aseguran las entidades- por cuarto mes consecutivo.

En el país Según CAME, las ventas en abril cayeron 3,8% interanual, y acumulan una baja anual de 3,7% en los primeros cuatro meses del año. Por provincias, las mayores bajas se registraron en Misiones (-8,3%), Entre Ríos (-5,3%) y en Mendoza (-5,1%). En Córdoba la caída fue del 3,4% y en Buenos Aires, del 2,9%.

El titular de la Cámara local, Hermes Rodríguez; informó que los rubros que registraron mayor caída el mes pasado fueron Electrodomésticos, seguido de Calzados, Indumentaria, Muebles, Bijouterie y Regalería. Agregó que si bien algunos días se notó algo de movimiento en el sector, la venta no repuntó perjudicada también por la persistencia de días cálidos que no animan la compra de ropa y calzado de abrigo. ‘’Incluso el 2 de mayo debimos haber realizado el cambio de horario por el de invierno y lo postergamos’’, dijo Rodríguez. En el comercio se lamentan que tampoco ayudaron las cuotas sin interés que ya están disponibles, pero que no hicieron mella en un público que tiene las tarjetas cargadas por operaciones realizadas en los meses anteriores y cuidó sus gastos. ‘’No se esperaba esta caída tan grande en abril, más ahora que había resurgido la financiación en cuotas sin interés’’, lamentó el comerciante.



Un sector que también fue afectado fuertemente el mes pasado es el rubro ferreterías, donde la financiación no alcanzó para reanimar las ventas. En este sentido en la Cámara de Comercio indicaron que la reactivación de obra pública con la construcción de varios barrios anunciada por el Gobierno local es positiva, pero recién comenzará a mover la aguja en el comercio local ‘’en unos dos meses’’, dado que al principio no se ocupan materiales.



Lo que notan es que el público se está volcando a comprar sólo cuando ve promociones, y según expresó Rodríguez, los comerciantes locales ‘’ya no tienen espalda’’ para realizar ofertas y descuentos.

Al respecto, en la entidad explicaron que lo que se mantiene es el consumo de alimentos, y especialmente en los supermercados locales porque están adheridos a los Precios Acordados que justamente este mes volvió a prorrogarse (ver aparte). Por eso en la entidad creen que algunas cadenas no adheridas a la iniciativa oficial empiezan esta semana algunas promociones agresivas con descuentos en alimentos.

Se agranda Precios Acordados

Los casi 90 comercios -entre cadenas, súper mayoristas, minoristas, carnicerías, almacenes y abastecedores- adheridos al programa Precios Acordados resolvieron continuar con los precios vigentes durante el mes de mayo, informó ayer la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción.



Pero la buena noticia es que sumaron 5 productos más al listado: lentejas ($13,40 los 400 gr.), agua ($12,49 los 2 litros), soda ($12,99 los 2,25 litros), jugo concentrado ($15,89 por 1,5 litros) y papel higiénico ($15,96 los 4 rollos). Los comercios adheridos tienen cartelería de ‘Precios Acordados’ y están en Gran San Juan, 9 de Julio, Albardón, Sarmiento, Pocito, Jáchal, Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y San Martín.