Debido a la continuidad de los días cálidos y a que las bajas temperaturas todavía no se han hecho presentes, las ventas en el comercio sanjuanino volvieron a caer en abril, ahora un 1,8%, frente a igual mes del año pasado, medidas en unidades, según lo informado por la Cámara de Comercio de San Juan. Hermes Rodríguez, titular de la entidad, dijo que por el factor climático la gente todavía no ha salido a comprar la ropa de invierno, como así tampoco han crecido la operaciones para adquirir estufas y calefactores, como suele ocurrir otros años.



"Lo que tampoco ayuda son la continuidad de la recesión y a que sigue la caída del poder adquisitivo", sostuvo el dirigente.



A excepción de febrero, cuando las ventas treparon un 1,4%, los números vienen en picada y tienen muy preocupados a los comerciantes sanjuaninos, que deben hacer frente todos los meses al pago de salarios y alquileres, sin contar el fuerte incremento que han tenido las tarifas de la luz.



Rodríguez comentó que en los últimos días de abril se notó que, sobre todo los empleados públicos, habían comenzado a cobrar sus salarios, "lo que ayudó a que la caída de las ventas no fuera superior".



Según la evaluación que hacen en la Cámara de Comercio, lo que más se vendió en el mes que acaba de finalizar fue indumentaria y calzado y "hubo un pequeño recupero en materiales de construcción", dijo Rodríguez.



En enero el comercio local había tenido una baja en las ventas que se revirtió en febrero, pero ahora por segundo mes consecutivo las operaciones volvieron a sucumbir (ver infografía).



Otro rubro en el que los comerciantes están muy esperanzados para lograr revertir la situación es con la venta de televisores, ante la proximidad del próximo Mundial de Fútbol Rusia 2018. Según un sondeo reciente que hizo DIARIO DE CUYO tras una consulta en los comercios del rubro, la novedad es que hay planes de financiación de hasta 40 cuotas, es decir que suman 3 años y 4 meses de plazo, y con importantes rebajas, que van desde el 20 al 30%, sobre todo en los aparatos con pantallas que superan las 65 pulgadas. Empleados y gerentes de varias firmas comerciales comentaron que la tendencia es renovar el principal aparato de la casa, que suele estar ubicado en la cocina o el comedor, por uno de mayores dimensiones y que los más demandados son los que tienen pantallas de entre 50 y 55 pulgadas. Y así como en el Mundial de Brasil del 2014 los más buscados fueron los de 32 pulgadas, ahora han quedado relegados para el dormitorio mientras que en el lugar de concentración de las familias se prefieren los de mayor tamaño.



Las expectativas para el mes de mayo, que acaba de comenzar no son buenas porque si bien pueden llegar los días fríos y la gente se animará a renovar su guardarropa, el temor es que el consumo se vuelva a retraer frente a los aumentos generalizados que hay en todos los servicios y alimentos, con bolsillos en los que la gente también tiene que afrontar subas en las tarifas de luz y gas.



Con el Paso a Chile por Agua Negra cerrado, por inicio de la temporada de tormentas en la cordillera, tampoco está presente en los comerciantes el temor a la competencia de productos del vecino país que, de todos modos, no tienen una brecha tan amplia como en temporadas anteriores.

Una subida

1,4

Es el porcentaje de crecimiento de las ventas del comercio en febrero, el único mes en lo que va del año con saldo positivo.

Los horarios

Un sondeo entre sus asociados reveló que el 60% de los empleados está de acuerdo con avanzar con el proyecto del horario corrido para los negocios, según dio a conocer la titular del sindicato del sector, Mirna Moral. La idea es que de julio a octubre el comercio abra de 9 a 17, con un descanso para almorzar.

>> El impacto de los feriados

Según el relevamiento realizado a nivel nacional por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas de los comercios ligados al turismo (medidas en cantidades) en 40 ciudades del país subieron en promedio 3,5% frente al mismo fin de semana del año pasado. Incidió que se está comparando un feriado con un día más de duración, y que el lunes muchos comercios abrieron sus puertas, atrayendo ventas. Afectó negativamente la lluvia que hizo que menos gente saliera de compras.



En el feriado de 4 días por el 1 de mayo, 1.000.000 de personas viajaron por Argentina y realizaron un gasto directo de 2.595 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.



La cantidad de gente que viajó creció 25% frente al mismo fin de semana del año pasado, pero principalmente impulsado porque este año el feriado tuvo un día más.



Los destinos más elegidos fueron las ciudades localizadas en el Litoral, Córdoba, Iguazú, Salta, Mendoza y también la Costa Atlántica.



En lo que va del año ya hubo tres fines de semana largos, los tres "extra-large", donde viajaron un total de 5.630.000 de turistas que gastaron 17.284,5 millones de pesos.



Cabe destacar que CAME fue la primera entidad en poner en valor el impacto de los feriados largos sobre las economías regionales. En los relevamientos, se contabiliza y difunde el gasto promedio de los turistas cada fin de semana largo. Desde 2012, la CAME propuso la idea de "día no laborable" para no afectar al sector industrial, en referencia a la jornada "puente" que se abona como normal por la patronal y no como feriado, para no perjudicar a las empresas que necesitan producir.



Según el informe, la ocupación en el caso de San Juan estuvo cerca del 74%, con picos de 97% en Calingasta. Las actividades que contribuyeron a esas cifras se encuentran la Feria Internacional de Artesanías y la Ópera Don Carlos, además de visitas guiadas a la Casa de Sarmiento, al Museo de Bellas Artes y al Teatro del Bicentenario. En la Capital, el alojamiento rondó el 70%, destacándose actividades de turismo aventura y gastronómicas. Un factor que contribuyó al fenómeno fue el buen clima reinante.