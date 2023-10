Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron 2,6% en el período enero-septiembre del corriente año frente al mismo periodo de 2022, según un relevamiento efectuado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De acuerdo con ese informe, las ventas durante septiembre disminuyeron 5,1% en comparación contra igual mes de 2022 y un 1,1%, con relación a agosto.



Hasta la fecha, septiembre fue el de peor desempeño del año y el consumo acusó la pérdida del poder adquisitivo familiar derivado de las fuertes subas de precios.



"Mientras las políticas de ingresos lanzadas por el Gobierno no alcanzaron a contener la caída en la demanda, hubo menos opciones de financiamiento en cuotas y eso revirtió decisiones de compra, especialmente en bienes de mayor valor", destacó la CAME.



Más adelante, el informe de la entidad mercantil pone énfasis en que "algunos negocios notaron rechazos de pagos con tarjetas superiores a los habituales".



"Dos de los sectores más afectados en el mes fueron Alimentos y Bebidas, con una contracción de 8,1% anual y Farmacias (-12,3%)", puntualizó la entidad que nuclea a las pymes.



"El declive de esos rubros básicos, confirman la difícil coyuntura que atraviesa la actividad comercial", remarcó el documento basado en el Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.241 comercios minoristas del país, realizado del 2 al 6 de octubre.



En septiembre, seis de los siete rubros registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción ocurrió en Farmacia (-12,3%) y el único rubro en alza fue Calzado y Marroquinería (+4,3%).



En el acumulado del año, Farmacias (+3,2%) y Calzado y marroquinería (+0,5%) son los únicos que experimentan crecimiento.