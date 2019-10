El comercio local está afrontando un año complicado por la caída del poder adquisitivo de la gente. A excepción de febrero, el resto de meses la Capital registro caídas de ventas interanuales.

Los comercios minoristas de la provincia no la están pasando nada bien, a causa de la crisis económica y la debilidad del consumo de los sanjuaninos. Eso se refleja en las facturaciones del mes de septiembre, las cuales han sido inferiores a las registradas en igual mes del año anterior, según demuestran los datos recabados en 8 departamentos donde hay cámaras y centros comerciales activos. Entre todos los relevados se observó una caída del 16,5% promedio en las ventas.



Los guarismos van desde la baja del 12,6% registrada en la Cámara de Comercio de San Juan -la más grande la provincia-, y avanzan hasta el más castigado el mes pasado, que fue el centro comercial de Jáchal, que tuvo una caída del 21%.



También se registraron descensos en las ventas en Rawson, del 17,5%, Pocito tuvo una baja del 14,6%, Chimbas bajó un 15% y Rivadavia cayó un 14%. En Caucete y en Sarmiento el saldo negativo de la facturación fue del 19% respectivamente, siempre comparados con el mismo mes del año 2018.



En la Cámara de Comercio de San Juan, entidad que sistemáticamente viene relevando las ventas mes por mes, equiparan la fuerte caída del consumo a la ocurrida en el 2002, hace 17 años. Además de la disminución, en líneas generales se observó el mes pasado una tendencia al pago con tarjetas de créditos como una única alternativa para realizar la compra, lo que impactó también en la disponibilidad de efectivo en los locales. Varios empresarios coincidieron en que se implementaron infructuosamente diferentes estrategias para incentivar el consumo, tales como promociones de pretemporada o descuentos, pero no resultaron suficientes para remontar la facturación.



Las expectativas para el mes de octubre y el Día de la Madre están divididas. En el comercio capitalino están de capa caída y no creen que los negocios puedan mejorar los resultados, mientras que en los negocios del interior suponen que si habrá un repunte, aunque de artículos de menor valor. Marcelo Vargas, desde la Cámara de Comercios del Interior dijo que por fuera de la fuerte devaluación de agosto, en ese mes y en septiembre son los cambios de temporada donde normalmente se registran las mayores caídas de ventas, pero se revierten en octubre. "Es el Día de la Madre y empieza el verano y la gente compra más. Lo que sí sabemos que la demanda será por artículos de menor valor", dijo Vargas. En cambio Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, se mostró escéptico. ""Está muy malo el escenario, muy complicado. A la gente no le alcanza la plata, al punto que ya no sabemos qué estrategia implementar", dijo. Esa entidad llevó adelante un outlet a fines de julio y principios de agosto con la finalidad de remontar ventas y sin embargo en agosto sufrió el peor derrumbe del año, con una baja del 18% (ver infografía). Los aumentos de precios de la nueva temporada primavera-verano rondan el 40% y algunos comercios de electrodomésticos e insumos de construcción están vendiendo al equivalente a un dólar futuro de $72,50 comentó Rodríguez. En esa entidad, que tiene socios en diferentes departamentos, relevaron las mayores caídas en el rubro Alimentos, Materiales de Construcción, Indumentaria y Electrodomésticos. Agregaron que en Capital alarma el cierre de comercios: un promedio de 2 locales por día solicitan la baja definitiva en lo que va del año debido a la situación económica adversa.

El Día de la Madre, junto con Navidad y Día del Niño son las fechas más importantes

Cierre de comercios

70

comercios cerraron en Capital entre enero y agosto de este año. Es el doble de hace un año y en la Municipalidad de Capital lo atribuyen a la caída de ventas, encarecimiento de alquileres y servicios.

En Mendoza

A nivel país la CAME aún no dio a conocer el reporte de ventas minoristas de septiembre. En cambio sí lo hizo ayer la Federación Económica de Mendoza, que informó una caída en promedio del 18,7% en volumen con respecto a igual mes del 2018. Dicen que el panorama cambió radicalmente tras las PASO.