La empresa ID Argentina, licenciataria exclusiva de Converse en el país, anunció la incorporación a su portfolio de la marca francesa Le Coq Sportif.

"La inclusión de Le Coq Sportif resulta clave para la estrategia de largo plazo de la empresa, ya que se corresponde con el objetivo de ofrecer al consumidor marcas de trayectoria, que valoran la autenticidad y altos estándares de calidad", informó ID en un comunicado.

La incorporación de Le Coq Sportif "permitirá continuar con el crecimiento de ID Argentina, a partir del incremento de la producción local de zapatillas e indumentaria, complementado con importación y exportación de producto".

La marca del gallito arrastra un alto impacto emocional entre los futboleros argentinos ya que fue la que vistió a la selección argentina de fútbol y a su capitán, Diego Maradona, durante México '86, el último mundial ganado por el país.

La empresa señaló que "hay un importante plan de inversión destinado al desarrollo del deporte argentino, el lanzamiento del ecommerce de la marca, la apertura de locales propios, así como la asistencia a las diferentes industrias locales para transformarlas en proveedores de la marca".

El plan de ID contempla para el 2022 una producción local cercana al 80% de sus ventas. De esta forma, la Argentina será el principal país de fabricación de la compañía.

La nueva colección de la marca llegará a inicios del 2022, con una propuesta integral que involucra tanto calzado como indumentaria, según se informó.

Antecedente

A comienzos del año pasado, la empresa Le Coq Sportif había anunciado que dejaba de operar localmente con Distrinando, la empresa de la familia López que tiene su casa matriz en la localidad bonaerense de Saladillo y que mantenía otras marcas como Kappa, Crocs y Superga. El grupo era licenciatario de la marca extranjera desde el 2004 ya que hasta ese momento la licencia para la fabricación y comercialización Le Coq Sportif estaba en manos de Gatic, que la había adquirido en 1979.

A principios de año, Le Coq presentó a través de sus redes sociales una nueva colección de ropa dedicada a la selección argentina y a Diego Maradona.

La colección fue denominada "Leyendas" y tenía como principal objetivo homenajear a Maradona a 35 años de la obtención del título de México 1986. Le Coq Sportif presentó una versión modernizada de la camiseta albiceleste con dos números impresos: el 86 en el escudo y el 10 en la espalda.

La nueva versión salió a la venta en las tiendas de la marca en Francia, Italia y España, además del canal online.

Además de vestir a Gimnasia de la Plata mientras Diego fue el técnico, Le Coq también le proveyó la indumentaria a la selección argentina desde 1980 hasta 1989. Luego fue el turno de Adidas, con un intervalo de Reebok a finales de los '90. A partir de 2001 retomó la marca alemana, vínculo que hasta el día de hoy se mantiene.