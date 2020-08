Por normativa del Banco Central se pueden comprar hasta u$s200 dólares por mes, el cupo de compra es personal e intransferible, lo que implica que no se puede comprar a nombre de alguien, y mucho menos enviarle ese dinero a un tercero a cambio de una contraprestación (“puré digital”).

Para evitar que ocurran casos como el comentado, es decir que alguien le envíe u$s200 a otra persona para recibir una diferencia a cambio, la autoridad monetaria redujo las transferencias que se pueden recibir en moneda extranjera a una por mes. En caso que se detecte que alguien recibe más de una transferencia al mes, los bancos pueden retener el dinero y, si las partes no pudieran explicar las razones por las que se hizo dicha transferencia, la misma se podrá rechazar.

Esta última regulación terminó por desactivar el “puré digital”, y el mercado paralelo (o ilegal) se quedó sin una fuente con la que conseguían divisas para luego revenderlas. Aunque aún hay quienes compran los dólares, los retiran de los bancos y luego los venden en las calles a los llamados “arbolitos”, por un precio superior que los cerca de $72 por unidad que se paga en los bancos.

De igual manera, todavía queda una forma de comprar más de u$s200 por mes, y a un precio inferior que los $132 que cotiza la moneda estadounidense en el mercado informal. Se trata del dólar Mep, o bolsa.

Paso a paso, cómo comprar dólares utilizando la bolsa:

En primer lugar, se requiere una cuenta en algún broker (individuo o institución que organiza las transacciones entre un comprador y un vendedor en ciertos sectores a cambio de una comisión, como Invertir Online, BullMarket o Balanz, entre otros. Se realiza de forma online, en las páginas web de los brokers habilitados por la Comisión Nacional de Valores de Argentina (es importante revisar que tenga una certificación de la CNV).

Luego hay que enviar dinero al broker. Hoy para comprar u$s300 habría que enviar $37.065 (dólar MEP: $ 123,55), más las comisiones, que dependerán del broker elegido.

Luego se elige comprar Ay24, un bono argentino dual (se puede elegir cualquier otro, pero este es uno de los que más volúmenes de operaciones registra), es decir que cotiza tanto en dólares como en pesos. Se opta por la compra en pesos, y se colocan los $37.065, se tilda la opción “precio límite”, y se elige el precio al que se quiere comprar el bono.

La misma página muestra dos precios posibles, es mejor elegir la opción más alta, para asegurarse de que se produzca la operación.

Si se necesitan los dólares con urgencia, y en el mismo día se requiere retirar el dinero físico, hay que optar por la opción “contado inmediato”, eso significará pagar un precio más alto por el dólar. Pero si se elige el “plazo normal” habrá que esperar cinco días para tener el dinero físico.

Finalmente, se tilda la opción comprar, se colocan las contraseñas, y se emite la “orden de compra del título al mercado”, que luego se venderá en dólares. Un broker tomará la opción y comprará esos bonos durante los minutos siguientes, más tarde, se habrá obtenido el título, que a los cinco días hábiles se podrá vender a cambio de dólares.

En el momento de la venta habrá que elegir la opción AY24D (revisar que diga “bono de la Nación Argentina en UD”, de lo contrario se estará vendiendo en pesos), y venderlos al precio más conveniente que figure.

La misma operación se puede realizar desde el homebanking de algunas entidades, optando por la opción “Bonos y Acciones”, y luego el sistema nos requerirá que realicemos la apertura de una “cuenta comitente”.

Por último, hay que recordar que esta operación se puede realizar cada 90 días, por disposición del Banco Central no se puede combinar la compra de dólares por homebanking, con la compra de dólar bolsa.

¿Son una buena opción?

El economista Daniel Garro de Value International Group explicó que cualquier alternativa que permita comprar dólares en un mercado más o menos libre (existen restricciones pero no se limita la compra a u$s200 por mes), es una buena opción.

No obstante, señaló que en la medida de lo posible hay que comprar los u$s200 mensuales en los bancos y atesorarlos, no revenderlos, porque “hoy el dólar está barato pero seguirá subiendo”. De manera que si hoy se vende lo ahorrado, es posible que luego no pueda comprarse porque el tope mensual seguirá existiendo.

“Cualquier dólar que funciona en un mercado más o menos libre es bueno tenerlo como mecanismo de cobertura. Por supuesto que recomiendo comprar los u$s200 mensuales y guardarlos, porque están muy baratos, el Gobierno está regalando dólares prácticamente así. Tener dólar MEP es bueno tenerlos como si fuera en una caja de seguridad, uno hace una operación y los reserva, paga comisiones cuando compra y vende, pero no todos los meses como sucedería con una caja de ahorro”, señaló el economista.

