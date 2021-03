Huevos de Pascua, carísimos: Precios insólitos para la economía familiar son los que se ven estos días en las góndolas de los supermercados.

Llega la Semana Santa y los precios de los distintos productos que se consumen para esta celebración registran aumentos del 50 al 60% respecto al año pasado, varios puntos por encima de la inflación del 39% en el mismo período. El descalabro de valores no deja de causar asombro, y el podio de los precios exorbitantes lo gana este año los huevos de chocolate. Un huevo de Pascua de 365 gramos este año ronda los $2.000 en las góndolas. Se trata de ese tamaño no muy grande, que siguiendo la tradición suelen partir las familias el domingo para pellizcar un trocito nada abundante. Otro más modesto de 150 gramos que trae un juguetito y quieren todos los chicos supera los $1.000, y si se opta por uno más pequeño, de apenas 130 gramos, hay que tener $710. Gaston Hebilla desde Distribuidora Arcor dijo que el incremento ronda el 50% interanual y en ese local explicaron que se pueden conseguir huevos más económicos que los mencionados anteriormente. Por ejemplo un Bon o Bon de 110 gramos tiene un precio sugerido de $560 al público, o un Cofler Block de 120 gramos a $430. También como para contentar a los niños que se desesperan por este producto hay una opción de 55 gramos que sale $370. Es posible encontrar otros de $200 en forma de huevo o de conejito, pero son esos bien chiquitos como si fueran un bombón. ""Los almaceneros y kiosqueros se están cuidando bastante en la compra este año", dijo Hebilla y agregó que a los negocios les fue mal el año pasado con la venta de productos de Pascuas en medio de la pandemia, y este año no quieren arriesgar porque los costos son altos y los bolsillos de los consumidores están flacos. El motivo del encarecimiento es por el cacao que es importado y se paga a precio dólar. Incluso en algunos comercios aseguran que algunos grandes fabricantes nacionales de estas golosinas tuvieron que demostrar que exportaban al mismo ritmo de la importación de chocolate para equilibrar la balanza de pagos, y que la Nación les autorizara a ingresar cacao.

El alimento típico de esta celebración -el pescado- también muestra un incremento importante del 60% teniendo en cuenta que el kilo de filet de merluza pasó de $300 el año pasado a $480 en el 2021. En las pescaderías creen que puede llegar a aumentar para Semana Santa, aunque no demasiado, porque la demanda está deprimida. ""La venta está más tranquila que otros años. Se nota porque la gente paga la comida con tarjeta de crédito", dijeron en Pescadería Gallerano Hnos, en Capital. En igual sentido Roxana González, de Pescadería Argentina, ubicada en el límite con Rawson, contó que la demanda repuntó con el inicio de la Cuaresma el pasado 17 de febrero, pero que al empezar las clases, bajó notoriamente. ""Calculo que algo puede aumentar el kilo cuando llegue el Jueves Santo, pero no más de 30 o 35 pesos. Si baja la demanda y mi negocio compra menos, los proveedores también bajan los precios. Si se mantiene, el precio también seguirá igual", indicó.

LA MERLUZA ROZA LOS $500

Para tener alguna referencia, además del filet de merluza que se consigue entre $450 y $480 el kilo, en los negocios sanjuaninos la merluza limpia sale $290, los mejillones $80, los cornalitos $400, y los calamares entre $420 y $500. El salmón rosado es un producto caro, pero si viene al caso, está más barato que un huevo de Pascua, entre $1.400 y $1.690 el kilo.

Por otra parte, en las panaderías desde ayer comenzaron a comercializar las roscas de Pascua simples, mientras que las rellenas salen sólo para la Semana Santa. En Mauri recién hoy iban a tener precios de roscas, pero La Aldea ya sacaron unas a $400, las mismas que el año pasado rondaron los $280. En cuanto a las empanadas de vigilia, actualmente la docena de "comunes" con relleno de choclo, roquefort o verdura rondan los $660 en el negocio Empanadas, mientras que la docena de atún está a $780.