El eclipse solar del 2 de julio será el motor de un movimiento de turistas de varios continentes, principalmente de Inglaterra, Estados Unidos y Japón, estimado en unas 4.500 personas, todo un récord en la historia sanjuanina, a las que se sumarán otras 700 de distintas provincias argentinas, principalmente de Buenos Aires y Córdoba, que producirá un movimiento económico en estas tierras del orden de los 147,8 millones de pesos. En la cuenta, según los cálculos que hacen en la Asociación de Agencias de Viajes de San Juan, se tienen en cuenta los gastos de hotelería, traslado, comida y excursiones que durante unos 3 días producirá ese acontecimiento.



Si bien en San Juan ya hubo movimientos turísticos de extranjeros, como en los casos de las distintas ediciones del Dakar o la Copa América de Fútbol, no hay antecedentes de tanta cantidad de extranjeros. En eso coinciden desde la Asociación de Agencias de Viajes y en el San Juan Bureau Eventos. Pablo Bazze, de la Asociación de Hoteles de Turismo, dijo que "es un acontecimiento sin precedentes".



Gustavo Chávez, responsable del área de turismo receptivo de la Asociación de Agencias de Viajes, contó que los paquetes que contratan los turistas extranjeros oscilan entre los 500 y los 1.500 dólares y que el promedio es de 700 dólares, cifra que se tuvo en cuenta para la estimación de los ingresos que producirá el eclipse. La diferencia es por la categoría del servicio, por ejemplo si es un hotel 5 estrellas o no, el traslado, las excursiones contratadas y el nivel de las comidas. En promedio, los visitantes permanecerán 3 noches en San Juan y además de conocer la ciudad pidieron visitar Ischigualasto y Barreal, en Calingasta.



Los turistas nacionales, que provienen en su mayoría de Buenos Aires y Córdoba, han comprado paquetes que oscilan entre los 10.000 y los 12.000 pesos, es decir que el promedio es de 11.000 pesos. También se esperan otros 4.000 visitantes, que sólo vendrán a San Juan el día del eclipse, el 2 de julio, que comercializaron agencias de Mendoza y que hasta dormirán en esa provincia.



La mayor cantidad de paquetes de los visitantes los manejan 3 agencias locales, CH Travel, Yafar Destinos y Money Tur.



El ingreso económico será importante porque el nivel de los visitantes y sus países de origen hacen que no midan tanto sus gastos, dicen en el sector.

Ischigualasto es el principal destino que piden los turistas.



Qué es el eclipse



Es un fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y los tres quedan perfectamente alineados. Por eso se proyectan dos conos de sombra: la penumbra, donde el eclipse es parcial, y la umbra, donde es total.

Provincias

6 Es la cantidad de provincias en las que se verá el fenómeno. Se trata de San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y la provincia Buenos Aires. En el resto será parcial.



Los mejores



Los mejores sitios para observar el eclipse serán Bella Vista, Villa Nueva, Las Flores, San José de Jáchal, el norte de la ciudad de San Juan, Villa Mercedes, El Fiscal, Huaco, Mogna, Villa San Agustín, Las Tumanas, Chucuma, Marayes y Caucete.



Los horarios



El evento comenzará alrededor de 16.25 y durará hasta las 18.25. Los horarios de totalidad y de finalización dependerán de la ubicación del observador. En San Juan comenzará a las 16.26 y el máximo se dará entre las 17.30 y las 17.42.

Fiestas

Son los lugares con fiestas. Se trata de Bella Vista (Iglesia), Chucuma y San Agustín (Valle Fértil), Villa Nueva (Calingasta), Mogna (Jáchal) y el Complejo Costanera (Chimbas).



Precauciones



No hay que observar el Sol a simple vista ni con binoculares o telescopios sin filtro solar. Tampoco con lentes para sol ni radiografías. Se deben emplear anteojos para eclipse, vidrios para soldar con un valor DIN mayor a 14 o con métodos indirectos de proyec

Un día en el campo para disfrutar el fenómeno

Guido Altamira y su esposa Liliana Sánchez son los dueños de Posta Kamak, una casona rural ubicada en Bella Vista, en Iglesia, quienes a partir de noviembre del 2017 empezaron a trabajar pensando en el eclipse del 2 de julio. Ese día ofrecerán a los visitantes un predio de 3 hectáreas para observar el fenómeno. Habrá puestos con comidas, seguridad privada, baños químicos, wifi y hasta anteojos especiales para que los 600 visitantes que esperan puedan disfrutar del eclipse con comodidad.



Guido, que es aficionado a la astronomía, contó que enterado del movimiento que genera en otros países el turismo astronómico, se le ocurrió armar un paquete que sólo se puede adquirir a través de agencias de viajes, que en el caso de San Juan es CH Travel. El costo parte desde los 3.900 pesos e incluye el traslado.



Desmontó y niveló un campo en el que había cultivado papas y empezó con los preparativos. "Con las llamas que criamos más el paisaje de la cordillera sumado a la belleza de la zona y el fenómeno del eclipse, será una jornada que no hay que perderse", dijo Guido. Contacto: 264-5035147.