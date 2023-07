Tras el fracaso de la reunión paritaria de ayer entre el Gobierno y los gremios docentes, la ministra de Hacienda Marisa López descartó que haya un nuevo ofrecimiento distinto a las dos propuestas presentadas ayer. En diálogo con Radio Sarmiento se mostró sorprendida por la postura de los gremialistas.

“Lo que definimos en la reunión anterior era que solo establecíamos y nos poníamos de acuerdo de interpretación respecto al salario mínimo garantizado. Frente a dos propuestas y el rechazo, lo que haremos será solamente una transcripción por escrito de lo presentado ayer”, dijo la funcionaria.

“Podría decir que estoy hasta sorprendida en la insistencia, dijimos que no vamos a cambiar los porcentajes y solo íbamos a discutir el salario inicial. No vamos a cambiar ni alterar los porcentajes porque cualquier punto impacta considerablemente”, agregó López y confirmó que cada punto implica un desembolso de 120 millones de pesos.

Ayer Gobierno propuso "Establecer un sueldo mínimo de 214.500 pesos a partir de agosto o, alternativamente, establecer un salario neto (de bolsillo) escalonado por antigüedad", ambas alternativas fueron rechazadas de plano.

“Entendíamos que nos sentábamos por el salario mínimo garantizado y no resultó de esa manera. En la reunión anterior dijimos que cuando tuviéramos la respuesta nos volvíamos a sentar, yo creía que estaba aclarado que no se iba a modificar el acuerdo y no resultó de esa manera”, reiteró al mismo tiempo que confirmó que es una posibilidad que la suba del 10 por ciento prevista para septiembre sea adelantada a agosto.

Los gremios se reunirán en plenario el día jueves, un día antes del encuentro.