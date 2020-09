Una situación insólita está ocurriendo en San Juan, porque se están vendiendo autos usados que cuestan casi lo mismo o incluso más que un cero kilómetro. Eso es porque a raíz de las restricciones al dólar y la importación, hay faltantes de stock de algunos modelos en las concesionarias que tienen hasta 4 meses de espera para la entrega de unidades nuevas. En ese escenario los sanjuaninos que tienen temor a que sus ahorros se evaporen, han disparado la demanda de unidades usadas, según reveló un sondeo en las concesionarias del rubro. Rafael Telles, dueño de una tradicional concesionaria, opinó que la gente quiere invertir sus ahorros antes de que se devalúen, "y como tiene desconfianza a tener la plata en los bancos, prefiere tener un auto en la cochera".

El empresario dijo que esta situación se disparó tras la cuarentena y cobró más fuerza en los últimos meses. ""Lamentablemente se ha llegado a la situación de que quien tiene plata para el cero debe recurrir al usado porque las concesionarias no tienen la unidad en el momento y aunque le prometan que llegan en 40 días, dos o tres meses al cliente, en realidad no saben cuándo va a llegar", dijo y explicó que en su caso aumentó 200% la venta de unidades en los últimos tres meses. En ese local explicaron que algunos precios de unidades del Etios o de camionetas Toyota están por arriba del cero kilometro: una unidad modelo 2017, de primera mano, con estado impecable, papeles en regla y poco kilometraje cuesta $1.500.000 cuando el precio del mismo vehículo 0KM es de $1.400.000. ""El Toyota Etios usado aumentó bastante porque es uno de los más buscados y cuesta mucho conseguirlo", dijo Eduardo Victoria, desde otra concesionaria. Allí una Eco Sport modelo 2018 intermedia (ni full, ni base) cuesta $1.200.000 cuando cero kilometro ronda $1.500.000, un Clio de Renault 1,2 full tiene un precio de $500.000; y un Fiat Arbo de 5 puertas que ronda los $700.000 si es cero kilometro se vende entre $600.000 y $650.000 un modelo 2018 o 2019. Esta semana la Cámara del Comercio Automotor (CCA) actualizo los valores que rigen en el mercado de los usados e indicó que los precios subieron un promedio del 10% en las últimas semanas, aunque con fuertes distorsiones. Todos los consultados corroboraron la noticia e indicaron que los usados se están moviendo bastante bien y han aumentado al no haber entrega de cero kilómetros. ""Es cierto, hay demoras de entre 90 y 120 días en entrega de autos nuevos", dijo Victoria. Sergio Ferrer, desde Unicar, dijo que algunos precios subieron hasta 15% en el último mes y admitió que cada 10 días ""vamos tocando las listas de precios, y los importados los tenemos en dólares".

Agregó que una Toyota Hilux SRX modelo 2019 cuesta $3.500.000 ""casi lo mismo que una cero". Ferrer destacó otro factor negativo para la compra de un 0KM sin stock y es que se venden "a precio abierto": el cliente lo paga y espera la entrega, pero el precio será reajustado cuando efectivamente llegue la unidad. ""Es así, hay muchas unidades que se comercializan a precio abierto", dijo Ricardo Rizzati, exdirectivo de Chevrolet y American Cars, ahora en el negocio del usado. Agregó que el 90% o 95% de las operaciones de usados son de contado. Hay financiación bancaria con tasas de interés del 50% anual, que no son usadas normalmente. En Unicar indicaron que desde las últimas medidas en torno al dólar, se frenaron las ventas en seco. ""Hay incertidumbre y el consumo se paraliza, quien tiene dólares los guarda por temor a una devaluación", explicó Ferrer.



Patentes

En las agencias comentan que entre las razones que favorecen la compra de usados es que además de que son de entrega inmediata y a un precio cierto, las patentes son más económicas. ""El costo de las patentes de los cero kilómetro se han vuelto impagables", dijeron en una concesionaria.

Contado rabioso

La forma de venta de los usados es con billetes físicos. Los que tienen ahorros están vendiendo el dólar en el mercado del blue, que aumentó más que los autos y compran la unidad elegida. O si no, venden por internet su usado y defienden lo más que pueden el precio, lo suman a los ahorros y compran un modelo más nuevo.

El comportamiento de las ventas



De acuerdo a los últimos datos oficiales publicados al mes de agosto, mientras las ventas de los autos 0km cayeron un 30% respecto a agosto de 2019 (datos de ACARA), los autos usados solamente cayeron el mes pasado un 4,6% frente a igual mes de 2019, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Alberto Príncipe, titular de CCA, dijo a medios nacionales, que la recuperación de los stocks está muy complicada, porque el volumen de 0km bajó mucho, y ese es el principal abastecedor de los usados. ""Esa falta de stock impacta directamente en los precios. Y como no hay 0km, mucha gente se vuelca a los usados jóvenes", indicó. Los modelos con demanda más creciente son los autos modelo 2019 y 2018. Las últimas transferencias registradas muestran que son estos los modelos con mayores subas de precios. "Aumentan considerablemente porque es el mercado que se maneja por oferta y demanda", dijo.