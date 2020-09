Las nuevas restricciones cambiarias dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) generaron un fuerte malestar en el sector empresario, especialmente entre las medianas y grandes empresas que deberán reestructurar el 60% de sus deudas en dólares, así como para los sectores que dependen del movimiento turístico. Las pequeñas empresas mostraron menos reparos, debido a la escasa incidencia que les podrían provocar las medidas.

A partir de estas nuevas disposiciones se activaron reuniones de empresarios de distintas entidades del país, entre ellas la del Foro de Convergencia Empresaria, que trabaja sobre un documento para sentar posición al respecto.

En diálogo con TN.com.ar, el referente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, advirtió que entre todas las medidas anunciadas “el punto fuertemente negativo es la parte de la circular del Central donde empuja a las empresas a reestructurar con acreedores el 60% de aquellas obligaciones en dólares”.

Al respecto, indicó que “al no darle acceso a un tipo de cambio, eso debe ser revisado” porque se trata de “algo negativo para las empresas y no es un aliciente para ir a una política proproductiva”, si no que, por el contrario, “desincentiva” las inversiones privadas en el país.

Por su parte, Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), precisó a TN.com.ar que los anuncios tienen un impacto diferente según la actividad de la que se trate.

Por un un lado, señaló que “impacta muy negativamente, porque encarece el turismo emisivo y eso va a resentir en el receptivo, debido a que los vuelos cuanta más cantidad de turistas viajan más bajo es el costo de la tarifa y mayor el movimiento que hay”. “Repercute negativamente no sólo por el turismo que no sale sino por el turismo que no va a venir por el encarecimiento de los vuelos”, ratificó.

Respecto de las empresas medianas y grandes, Cascales indicó que las medidas “impactan negativamente por las deudas financieras que se encarecen y porque complica la posibilidad de financiación de proyectos de inversión grandes, que traccionan a las pymes”.

No obstante, en cuanto al sector del comercio, precisó que “hay muchas pymes a las que les puede venir bien, porque encarece las compras con tarjeta en el exterior”.

“El abanico es variado. En general la pyme no trabaja nada en el exterior, salvo algún servicio de algún software que no debería tener un impacto fuerte, pero sí en la industria que es traccionada por las grandes empresas, que se van a ver afectadas por el encarecimiento de las deudas externas o porque dificulta incluso sus renovaciones”, afirmó el vocero de CAME.

Cuestionamientos del campo

Las entidades del agro también criticaron las nuevas disposiciones del BCRA, porque “generan un desaliento, debilitan la confianza, dando un mayor lugar a la especulación y no a la producción”. Así lo señaló el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, que se quejó por “el atraso cambiario” y por la falta de “reglas claras a favor de la producción y de la exportación”.

A través de un comunicado, Coninagro sostuvo que “son peligrosas, porque contribuyen a la gran crisis de confianza que existe” y que "no es verdad que no hay dólares: los hay, pero fuera del sistema y hay que generar incentivos para que ingresen”. “Mantener el intervencionismo cambiario no generará ingreso de dólares al sistema”, agregó la entidad.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, cuestionó: "Estamos ante medidas pensando en el cortísimo plazo, que no solucionan problemas de fondo, como la inflación y la falta de competitividad”.

Para Achetoni, el Gobierno continúa “apelando a los cepos y a las prohibiciones directas o indirectas, que siempre han fracasado". "La aceleración en el precio del dólar real y la inestabilidad que se constata permanentemente, y las consecuentes restricciones, son producto de la gran incertidumbre que existe en relación con el rumbo del país y la falta de certezas y de seguridades”, detalló.

El jefe del departamento económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, también se refirió a las nuevas disposiciones. En declaraciones a Télam, afirmó que “el primer impacto es que al no tener dólares de importación de insumos, empiezan a faltar o se ralentiza la venta de ellos hacia los productores”.

Para el empresario agropecuario, el segundo impacto es que “va a haber un aumento en el precio en dólares de insumos, porque el importador pidió los dólares y el BCRA le va a decir que le va a dar el 40%, y que el resto lo va a tener que conseguir en el mercado paralelo o al valor de dólar ahorro con la nueva restricción”.

“Esto puede generar que el productor entre en un esquema defensivo: los lotes productivos que son de alta capacidad van a tener un paquete tecnológico fuerte por su alta potencialidad, pero los lotes con potencialidad media o baja que requieren un mayor uso de insumos dejarán de producir o se van a hacer sin ese paquete, lo que resulta en menor producción”, planteó Lestani.

Pymes, moderadas

El presidente de la la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, también se refirió este miércoles a las medidas anunciadas por el Banco Central y aseguró que “no perjudican a las pymes” sino que las pone frente al desafío de industrializarse “para reavivar la economía” y "obligan a mirar mucho más al mercado interno, que estuvo desprotegido durante los cuatro años del Gobierno anterior”.

En un comunicado, Fernández destacó que “se está hablando de deudas de empresas de más de 1 millón de dólares mensuales que habría que refinanciar" y aseguró que ninguna pyme “tiene una deuda de ese monto en dólares en el exterior”, porque no tiene acceso "ese tipo de créditos”.

“Esta medida nos pone a las pymes el desafío de industrializarnos para reavivar la economía, por eso CGERA está trabajando con distintas embajadas del mundo para comprar bienes de capital para industrializar de una vez por todas a la Argentina, y en cinco años duplicar el empleo fabril, con más producción nacional y exportaciones”, concluyó el dirigente empresario.

