Panorama. Los posibles compradores ya han empezado a consultar precios y financiación, pero el fuerte de las ventas todavía no comienza.

Cuando algunos calorcitos ya han hecho acto de presencia, aunque siguen intercalados con los días frescos, empiezan los preparativos para enfrentar el verano que, según se ha anticipado, pinta con elevadas temperaturas. Y qué mejor que empezar a pensar en comprar un aire acondicionado, que esta temporada llegan con aumentos de entre el 25 al 30%, según comerciantes del rubro. La diferencia es de hasta un 10% por encima de lo que habían subido la temporada anterior, cuando alcanzaron el 20% de incremento.



Un sondeo entre los comercios de electrodomésticos señala que la gente ya ha empezado a consultar, pero todavía son pocas las operaciones efectuadas. Esperan que el fuerte de las ventas largue en octubre, que está por comenzar.



Las opciones en el mercado local son muchas y así hay equipos para frío o calor, frío sólo, portátiles, split, de pared o industriales, sin dejar de mencionar que los costos también dependen de las frigorías, una medida para determinar la absorción de calor de los equipos. La novedad esta temporada son los equipos tipo inverter que, a diferencia de los tradicionales, tienen velocidad fija, disponen de un amplio rango de funcionamiento y permiten ahorrar en el consumo eléctrico. El problema es que, por ahora, son aparatos con un alto costo, de entre 40.000 a 50.000 pesos, para uno de unas 5.000 frigorías.



Entre las opciones a tener en cuenta, en Naldo se puede comprar un equipo split marca Sanyo, frío/calor, de 5.000 frigorías, por 23.999 pesos de contado. Un equipo marca Mihura, de 6.000 frigorías, frío solo, cuesta de contado 19.999 pesos o también se puede adquirir en 20 cuotas de 1.799 pesos.



En Dismar se puede comprar un aire marca Hitachi, de 2.600 frigorías, a 15.700 pesos de contado, aunque también hay planes. Con Ahora 12 se trata de cuotas de 1.650 pesos o con Ahora 18 en cuotas de 1.175 pesos. Otra opción es un equipo de la misma marca, de 4.500 frigorías, con un precio de contado de 22.700 pesos o en 12 cuotas de 2.375 pesos ó 18 cuotas de 1.688 pesos.



"Todavía el fuerte de las ventas no comienza, hay que esperar a octubre", dijo Hugo Arabel, de la sucursal Peatonal de Dismar.



Otra opción, para comparar precios, la ofrece Fravega. Esta cadena comercial tiene, por ejemplo, un equipo split de 3.000 frigorías, frío solo, a 13.000 pesos de contado, pero hay opciones con interés con tarjetas. Otro equipo, con la opción frío/calor, de 3.000 frigorías, cuesta 13.499 pesos de contado. También están las alternativas en 6 cuotas de 2.700 pesos ó 12 cuotas de 1.380 pesos.



Un dato a tener en cuenta a la hora de comprar un aire son las dimensiones del ambiente que se va a refrigerar, pero no hay cálculos exactos, según los entendidos. Es porque la realidad indica que puede haber piezas pequeñas, pero resulta que es todo de vidrio, el sol le pega de lleno todo el día y además tiene servidores de computadoras que emiten muchísimo calor. En este caso un equipo pequeño no bastará y habrá que pensar en uno más grande.

El costo de instalación

Además del valor de los equipos hay que pensar en la instalación. Y los precios pueden variar si se trata de un split o de un equipo de ventana. También puede encarecer la operación si se trata de un edificio de departamentos y el aire va en alguno de los pisos superiores, en una pared exterior. Otra recomendación que hacen los comercios es optar por un instalador oficial, que esté matriculado, para que haya cobertura de la garantía ante cualquier inconveniente. Hay negocios que recomiendan un instalador y otros lo dejan al criterio del cliente. En Fravega, por ejemplo, al cerrar una compra figura el costo de la instalación, que se paga aparte.



En cuanto a los precios por este servicio, Carlos Muratore, un técnico matriculado, cobra 3.000 pesos por instalar un equipo de 2.600 frigorías. El monto incluye materiales, mano de obra y la instalación eléctrica. En el caso de un equipo de 4.500 frigorías, el costo asciende a 3.500 pesos. Son valores entre un 6 a un 11% más caros que la temporada pasada.