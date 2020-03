Con las clases a toda marcha, luego del inicio del ciclo escolar el lunes 2 de marzo, viene la compra de los libros de texto necesarios para que estudien los chicos. Este año llegan con un incremento que ronda el 40% y con la profundización de un fenómeno para ahorrar algunos pesos. Se trata de grupos de padres de los colegios, que se asocian incluso con la ayuda de los docentes, para obtener descuentos que llegan hasta el 10%.

"Es una situación que cada vez se da más", dijo Néstor Soria, de Librería Amuyen. Para acceder al beneficio, la compra tiene que ser de, al menos, 15 libros. En esos grupos uno de los papás se encarga de recaudar el dinero, una cuestión que no siempre es fácil de llevar adelante.

En algunos colegios los docentes se anticipan y en diciembre avisan qué libros harán falta.

Para tener una idea de los precios con los que la gente se va a encontrar este año, los manuales de primaria de Editorial Santillana, para Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, van desde los 700 a los 800 pesos. En el nivel secundario, para cualquiera de los ciclos, rondan los 1.000 pesos. Y un diccionario parte desde los 240 a los 400 pesos.

Cabe recordar que el aumento del año pasado había sido del 25%, pero este año fue superior. El retoque de los valores tiene que ver con el incremento de los principales insumos de la industria gráfica, que son las tintas y el papel, los materiales indispensables para la impresión de los libros.

Dentro del territorio nacional, la fijación de los precios de los libros de texto para el año no es libre, sino que interviene el Ministerio de Educación de la Nación, que supervisa las listas que le proponen las empresas. Tanto es así que todas las editoriales, tanto las nacionales como las extranjeras, deben presentar anualmente el listado de libros con los valores. Esos precios son los que regirán para todo el país, excepto para el sur argentino, donde los textos valen un 20% más en promedio. La razón es la distancia, que encarece los fletes.

Los libreros dicen que los libros escolares son más baratos que una novela.

Otra opción para los libros de primaria son los de la serie Kimbo, que son manuales de áreas integradas, que se consiguen por unos 1.200 pesos. Para secundaria, la serie Vale Saber están entre los 900 a los 1.200 pesos. Los textos para la enseñanza de inglés oscilan entre los 800 a los 1.600 pesos.

Sobre la temporada, Maximiliano Gonzalez, encargado de Librería Cúspide, dijo que "las ventas vienen bien".

Los precios apuntados corresponden a los de lista, y se pueden pagar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en una cuota. Con tarjetas como Visa y Mastercard, si la compra supera los 3.000 pesos, se puede pactar en 6 cuotas sin interés. Y si supera los 6.000 pesos en 12 cuotas sin interés.

Más que una queja es una preocupación de los padres de todos los años, es que los libros ya no sirven de un año para otro y no los pueden heredar los hermanos, porque los manuales vienen con cuestionarios para responder y hasta con consignas para recortar. Por eso no hay más remedio que comprar textos nuevos, con el consiguiente gasto para el presupuesto familiar.

>> Dos antecedentes

Los útiles para el colegio

La canasta escolar con 51 útiles que DIARIO DE CUYO releva en el mes de febrero de cada año, este 2020 exigirá un esfuerzo alto al bolsillo porque no hay uniformidad en los aumentos de los productos que muestran una muy variada dispersión; pero se puede anticipar que aquellos útiles escolares más usados, como los cuadernos y las mochilas, vienen con incrementos de hasta el 69%.

El listado de precios total de los 51 productos relevados representa un gasto total de 6.696,10 pesos, cifra que muestra un incremento del 58,46% respecto a los $4.225,70 que costó idéntico combo el año pasado. El incremento promedio supera en casi 5 puntos la inflación de precios de todo el 2019, que según el INDEC cerró con un alza del 53,8%.

En los negocios del sector dicen que los incrementos son menores, y que alcanzan el 40%, según se informó desde la Cámara de Comercio de San Juan.

De acuerdo al sondeo realizado, los precios de los cuadernos que más se incrementaron son los oficio A4, con espiral tapa dura, de 100 hojas; que el año pasado costaban 145 pesos y ahora están a 239 pesos. No son estos los más caros, sino los cuadernos tapa dura forrados que cuestan 249 pesos, frente a los 167 pesos del 2019. La témpera, por unidad, subió un 233%.

Los uniformes

Otro ítem a tener en cuenta para mandar los chicos al colegio es la indumentaria. Según un relevamiento de este diario, los uniformes vienen esta temporada con incrementos que oscilan entre el 35% al 50%, mientras que en el caso de los guardapolvos la suba llega al 47%.

Según las consultas en los comercios del rubro, las ventas venían flojas, pero desde el arranque de marzo las operaciones se reactivaron sensiblemente. Y lo que predomina son operaciones con tarjeta de crédito, que tienen un recargo de hasta el 15%, en 3 a 6 cuotas.

En el caso de las operaciones en efectivo o con tarjeta de débito, los precios para un equipo de buzo y pantalón parte desde los 1.200 pesos y la campera de polar, para la temporada de invierno, ronda en los 1.000 pesos. Un short cuesta 400 pesos y una remera 260 pesos. El pantalón de vestir se consiguen por 600 pesos, la camisa blanca por 680 pesos y el pullover por 800 pesos.

En otra tradicional casa de venta de uniformes escolares, el equipo de buzo y pantalón costaba 1.850 pesos, mientras que la campera de polar estaba en los 1.110 pesos. Otros elementos, como el par de medias, se puede conseguir desde los 100 pesos, un cinturón por 120 pesos y la corbata también por 120 pesos.