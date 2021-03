Los corredores novatos ya son parte del paisaje en el Gran San Juan. Y aquellos que hoy quieran sumarse deben considerar contar con el equipo apropiado para que no termine siendo un disparo por la culata el motivo desde los beneficios para la salud (física y emocional). Y para eso, hay que desembolsar 23.000 pesos en los negocios sanjuaninos. Contar con los elementos indicados sin dar la imagen de ser un imitador de los atletas profesionales.

Así como el auto para el piloto y la pelota para el futbolista, el iniciado en el running necesita principalmente un par de zapatillas apropiadas para incursionar en la actividad. Las marcas principales tienen su línea de zapatillas diseñadas para corredores. El rango es muy amplio, a de los 5.000 a 27.000 pesos. La buena noticia para los principiantes es que también pueden comenzar con las menos costosas. Así, para aquellos que solamente piensan en llevar un ritmo de caminata, con las más económicas estarán bien. Si la intención es correr, los consultados aseguraron que es preferible invertir en calzados más especializados, que rondan desde los 10.000 pesos.

El material de la remera también es importante. Las de algodón no son las indicadas, porque acumulan el sudor corporal y no permiten que la piel respire. Las de poliester son apropiadas para sentirse más cómodo. Y cuesta, en promedio, desde 2.200 pesos para un adulto. En San Juan, la amplitud térmica lleva a pensar en que en época de bajas temperaturas es apropiado contar con una camiseta térmica, para que no se interrumpe la salida si hace frio. Su costo medio es de 2.400 pesos. Finalmente, para las mujeres, un sostén deportivo es necesario para no sentirse incómoda corriendo. El precio parte de los 1.000 pesos.

Respecto a las medias, también la gama de preciso va en crecimiento. Zoquetes de algodón, a 3 pares por 700 pesos, es la media para los iniciados.

Los shorts de corredores para adultos se encuentran en los 2.600 pesos. Tener en cuenta para los días de frío una calza térmica, cuyo costo es de 2.500 pesos.

Entre los numerosos accesorios para los corredores, solamente se incluyó uno en este listado, pensando en los iniciados: el cinturón. Por su función para transportar la botellita con agua es que se lo consideró como el accesorio fundamental. Su precio en los negocios sanjuaninos parte, en promedio, en los 2.500 pesos.

A partir de aquí se pueden incorporar muchos otros más accesorios. Desde relojes inteligentes (a partir de 2.500 pesos) para medir pulsaciones, distancias, velocidad y otros parámetros, a anteojos de sol. Pero eso será a medida que el corredor se vaya involucrando con la actividad.