El índice de precios mayoristas registró en septiembre un incremento del 3,7%, mientras el costo de la construcción subió 2,9%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con esta suba, en lo que va del año, los precios mayoristas acumulan una suba del 18,9% y el costo de la construcción del 18,8%.



De esta manera, el Indec finalizó la difusión de los índices de precios que inició la semana pasada con los minoristas, que en septiembre marcaron un incremento de 2,8% y que en lo que va del año acumularon un alza del 22,3%.



Para 2020, el Ministerio de Economía calculó que la inflación minorista se ubicará en torno al 32% y proyecta que en 2021 será de 29%, en base a las proyecciones existentes en el Presupuesto del próximo año.



En lo que hace a los precios mayoristas, durante septiembre se destacaron las subas de los productos agropecuarios, con un avance de 5,7%; el petróleo crudo y el gas, con un incremento de 0,5%; y los minerales no metalíferos, relacionados con la construcción, con un aumento de 2% respecto al mes previo.



Entre los manufacturados, se destacaron subas del 5,3% en textiles; del 2% en alimentos y bebidas; del 5,1% en refinados del petróleo y 3,9% en vehículos automotores.



Por su parte, los productos importados reflejaron en septiembre un aumento promedio de 3,5% y la suba en este rubro no fue mayor porque el costo de la energía eléctrica bajó en el mes 0,4%, precisó el Indec.



En lo que va de 2020, la suba acumulada del 18,9% en los precios mayoristas estuvo impulsada por un incremento del 26,3% de los productos agropecuarios, del 36,1% en productos pesqueros, y del 27,2% de los minerales no metalíferos.



Entre los productos manufacturados se destacaron las subas del 31,4% en textiles; 33,7% en maquinaria y equipos; 23,8% en vehículos; y 30,1% en productos Metálicos, entre otros rubros.



Entre enero y septiembre, los productos importados subieron 23,7%, en un contexto en el que el precio del petróleo crudo y el gas retrocedió 4% a causa de los efectos económicos relacionados con las medidas dispuestas a nivel global para morigerar el avance del coronavirus.



El Indec informó además, que el costo de la construcción avanzó 2,9% en septiembre con una suba del 5,9% en el precio de los materiales, del 3,3% en los gastos generales, y del 0,6% en la mano de obra.



Durante septiembre, el precio de los ladrillos aumentó 11,7%, la arena, piedras y tosca, 9,1%; aberturas metálicas y rejas el 8,7%, al igual que caños y accesorios de hierro.



Los productos plásticos subieron 7,7%; los cables y conductores de media y baja tensión el 6,8% y artículos sanitarios de loza el 6 %.



En lo que va del año, el costo de la construcción aumentó 18,8%, en línea con los Mayoristas, con un alza del 33,6% en el precio de los materiales, del 16% en ”gastos generales”, vinculados a los servicios, y del 8,3% en la mano de obra, de una actividad que estuvo paralizada por la cuarentena.



El viernes pasado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el corriente año cerrará con una baja de la inflación de 20 puntos respecto al 53,8% registrado en el 2019.



"La inflación viene más baja del 40% anual y esperamos una caída de 20 puntos respecto al 2019", remarcó Guzmán durante su presentación en la jornada de cierre del 56to. Congreso de IDEA.



El pronóstico del ministro conduce a que el índice de precios de este año rondará el 34%, tras conocerse que la inflación de septiembre fue del 2,8%, que anualizada es del 36,6% .