El índice de precios mayoristas subió en marzo 6,3%, mientras que el costo de la construcción avanzó 4,4% respecto al mes previo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, en el primer trimestre del año los precios mayoristas acumularon un incremento de 15,5% y el costo de la construcción 11,8%.



En los últimos 12 meses, la variación fue de 50,3% para los mayoristas y del 50,2% para la construcción.



De esta forma, el Indec finalizó la difusión de los índices relacionados con la evolución de los precios, que comenzó la semana pasada cuando informó que el IPC minorista subió 6,7% en marzo, con lo que acumuló un incremento del 16,1% en el primer trimestre y 55,1% en los últimos 12 meses.



En la suba de precios mayoristas se anotaron incrementos del 6,8% en los productos Primarios, del 6,3% en los Manufacturados; del 5,4% en los Importados y del 3,9% en el costo de la Energía Eléctrica.



Entre los bienes Primarios se destacaron la suba del 7,5% en el rubro Petróleo crudo y Gas; 6,1% en productos Agropecuarios; 6,8% en Minerales no metalíferos; y 12,5% en los productos relacionados con la pesca.



Entre los productos manufacturados, el rubro Alimentos y Bebidas reflejó un aumentó de 10% frente al mes previo; Refinados del petróleo, 8,2%; Químicos, 6,9%; Textiles, 5,6%; Caucho y Plástico, 5,1%; Máquinas y aparatos electrónicos, 3,5%; y Vehículos automotores, 4,2 %.



En lo que respecta a la suba promedio del 15,9% registrada durante el primer trimestre, se destacaron incrementos del 20,7% en productos Primarios; 4,5% en Manufacturados; 10,8% en Importados; y 15,7% en la Energía Eléctrica.



En cuanto a la suba del 4,4% en el Costo de la Construcción durante marzo, el avance fue explicado por un alza del 4,8 % en Mano de Obra y en Gastos Generales, mientras que los precios de los Materiales aumentaron 4% frente a febrero pasado.



En el capítulo “gastos generales”, mayormente relacionados con servicios que se abonan en la construcción, se destacaron las subas del 6,3% en los precios de los vehículos; del 3,7% en la contratación de volquetes; y 3,6 % en andamios, entre otros aspectos.



En cuanto a la suba del 11,8% en el Costo de la Construcción durante el primer trimestre, estuvo impulsada por un alza del 12,3 % en Mano de Obra; 12% para Gastos Generales, mientras que los Materiales aumentaron 11,3 %.



El informe Sistema de índices de precios mayoristas es empleado para medir la evolución de los productos destinados al mercado interno, de origen nacional o importado, y estudiar las variaciones de los bienes que forman la oferta nacional.



Por su parte, el Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los 24 partidos del conurbano bonaerense.



Se considera Gran Buenos Aires el área comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los



24 partidos del Gran Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría,



Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús,



Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro,



San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.



En el cálculo del costo no se incluye el valor de compra del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales (por proyecto, dirección y representación técnica), los gastos de administración, el impuesto al valor agregado (IVA), ni los gastos financieros.