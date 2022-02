El Índice de salarios total alcanzó en 2021 un aumento de 53,4%, cifra que los ubicó por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo, que fue del 50,9%, informó el Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec).



De acuerdo con el reporte, el Índice de salarios total mostró un crecimiento de 53,4% en los últimos 12 meses, como consecuencia de una suba del 56,5% en el total registrado y de 40,6% en el sector privado no registrado.



El Índice de salarios total registrado acumuló en los últimos 12 meses un aumento de 56,5%, a partir de un incremento del 55,3% en el sector privado registrado y un aumento del 58,6% en el sector público.



En tanto, el Índice de salarios total verificó un incremento de 2,6% en diciembre de 2021 respecto al mes anterior, como consecuencia de una suba en los salarios registrados de 1,9% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 5,8%.



El Índice de salarios del total registrado mostró una suba mensual de 1,9% en diciembre de 2021, como consecuencia de un incremento de 1,4% en el sector privado registrado y un aumento de 2,7% en el sector público.



De esta manera, en términos interanuales el Índice de salarios total con el incremento del 53,4%, culminó el año por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo y que fue de 50,9%.



En términos reales el Índice de salarios total pasó en noviembre a terreno positivo 0,7% i.a. y en diciembre llegó a 1,6%, con lo que se ratificó la mejora que no se registraba desde marzo de 18, siempre en términos reales.



Ese desempeño positivo se fundamenta en el crecimiento en el sector Privado registrado (+2,9% i.a.) y en el Público (5,1% i.a.), y disminución de la caída del sector Privado no registrado (-6,9% en diciembre).