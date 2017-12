8500

Los paquetes a playas de la Costa arrancan en esta cifra en las agencias, con 10 días y 7 noches, transporte y media pensión.

La reciente suba del precio del dólar que cerró la semana orillando los $19, tras llegar a picos de $20, fue determinante para los indecisos a la hora de elegir las vacaciones. En la última semana del año los paquetes a la costa Atlántica salieron como pan caliente en las agencias de turismo, logrando hacerle perder terreno por primera vez a las playas chilenas que venían liderando la temporada en los últimos dos años, según informaron desde la Cámara de Turismo de San Juan.

Los paquetes más demandados son los que arrancan desde los $8.500, con 7 noches y media pensión y transporte en micro. Pero también se consiguen otros entre $9.500 y $11.500, dependiendo de los hoteles y servicios. Esos combos han quedado casi igual, o incluso hasta más baratos que los que se ofrecen a las playas chilenas, que arrancan de $8.195 los 7 días, pero sólo con desayuno; y llegan hasta los 16.000 con media pensión. Ariel Jiménez, presidente de la Cámara de Turismo; dijo que se ha producido una baja en las ventas a Chile y en cambio han repuntado las ventas de paquetes y consultas por las playas argentinas, lo que ha traído alivio a los operadores locales dedicados al turismo dentro del país. ""De repente, con esto del dólar, el calor y la buena onda, explotó la costa argentina y no voy a mentir, pero empezamos a cubrir las expectativas que teníamos para este año que se habían caído totalmente con el tema de Chile", aseguró Jiménez. Si bien ayer el directivo no había relevado aún las cifras, agregó que el repunte es evidente. ""El año pasado, al 20 de diciembre teníamos una reserva importante de la costa argentina, pese a que ya estaba el auge de compras a Chile. Pero este año, era el 24 o 25 de diciembre y estaban planchadas las reservas a las playas nacionales. Esta última semana eso cambió", aseguró. Juan Casares, que vende paquetes turísticos tanto al Atlántico como al Pacífico en Travel and Pass corroboró el dato: ""Esta semana hubo un cambio, ahora las consultas y reservas son a la costa argentina", afirmó. ""Sale lo mismo un destino que otro y tenemos hasta 12 cuotas para pagarlo, pero por miedo a que suba el dólar piden mas por la costa nacional", agregó. Allí los paquetes a Viña del Mar, de 7 noches, en bus, con desayuno que costaban una semana atrás $7.200 ahora están a $8.720, es decir, se encarecieron $995 (casi 14% más) por la suba del dólar. A Mar del Plata el mismo paquete para enero sigue a $10.000 y a Necochea, con media pensión, a $11.220. Emanuel González, desde Rojo Viajes; dijo que al principio de temporada Chile le ganaba la pulseada a Mar del Plata, "pero ahora es al revés"". Agregó que Chile ""ha subido bastante por el tema del dólar y ahora la gente se está inclinando por la costa argentina. Hay un 20% más de consultas y ventas en la última semana". Allí un viaje a Mardel sale desde $8.720, con desayuno y un viaje a Chile con media pensión sale alrededor de $16.000. Jiménez destacó que al vacacionar en el país es más cómodo y se paga todo en cuotas. ""En Chile tenés la oportunidad de traer tecnología y ropa, pero al cambio hoy no sé si conviene tanto", opinó.

8195

A partir de este precio se consiguen paquetes a Viña del Mar, en Chile, por 7 noches, con transporte en micro y desayuno.

Viajes al exterior

Esta semana también se aceleraron las cancelaciones de los viajes al exterior en la agencias locales, según aseguraron desde la Cámara de Turismo. ""Normalmente, cuando se compran paquetes al exterior lo reservan con el 50% y terminan pagando la otra mitad cerca de la fecha del viaje. Ahora la cancelación se ha adelantado por temor a que el dólar siga subiendo", aseguró su titular, Ariel Jiménez. A nivel nacional, agencias como Almundo, Avantrip y Atrápalo registraron un fuerte incremento de las ventas desde el fin de semana y, sobre todo, a partir del martes pasado. Los que tenían previsto viajar pero aún no habían comprado pasajes u hotel, se apuraron a hacerlo, según publicó El Cronista.