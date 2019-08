Los viajes de egresados de los chicos que terminan sus estudios no escapan a la crisis que vive el país con un dólar inestable y una inflación que parece no tener techo, al punto que en la semana los valores se incrementaron hasta un 12%, según dieron a conocer ayer operadores del sector. Es para los contratos nuevos y no para los que ya fueron suscriptos con anterioridad, que no han sufrido ningún tipo de ajuste.

Este año los valores de las salidas son hasta un 40% más caros que la temporada 2018 y han provocado, según los operadores de las principales agencias que organizan salidas estudiantiles, que las propuestas internacionales hayan desaparecido de las ofertas. Es que nadie se anima a firmar un contrato en una moneda que no se sabe cuánto va a costar.

Un paquete a Bariloche, que se ha consolidado como el destino nacional más elegido para alumnos secundarios, que incluye traslado, alojamiento, comida, excursiones y boliches y que dura 9 días, con 8 noches de alojamiento, parte desde los 69.000, que se pueden pagar en cuotas fijas que se congelan con el pago de la primera. En Travel Rock, una de las agencias líderes en el rubro en el país, los chicos que viajarán este año empezaron a pagar en el 2017, es decir cuando estaban en cuarto año.

Un mundo aparte es el de los viajes para los estudiantes primarios. Una de las principales agencias que opera en este segmento del mercado es Mario Agüero Turismo, que ofrece a Carlos Paz en uno de sus paquetes, que incluye 4 ó 5 días de estadía por entre 13.000 a 15.000 pesos, con pensión completa, excursiones, entretenimientos, video, fotos y remera. Se puede abonar en cuotas y 10 días antes de viajar debe estar cancelado.

Otra opción, según explicó Mario Agüero hijo, es una excursión a Mendoza por dos días con una noche de alojamiento por 4.000 pesos.

En este ámbito se estima que ha caído casi un 40% la cantidad de chicos que viajan, con respecto a la temporada pasada.